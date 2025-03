Werbung

Auch in diesem Jahr wird erneut der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Am 14. Mai 2025 wird in Berlin die Award Show stattfinden. Insgesamt werden an diesem Abend 800.000 Euro an Preisgeldern vergeben. Über die letzten Monate hinweg konnten Spiele und Prototypen eingereicht werden. Die Jury hat eine erste Auswahl getroffen und nun stehen die Nominierten für die diesjährige preisverleihung fest.

Den Vorsitz der Jury hat Dr. Sabiha Ghellal, Professorin für Experience und Game Design an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Unterstützt wurde sie bei der Auswahl der Spiele durch Vertreter der Gamesbranche, Wissenschaft, Kultur, Medien und Politik. Eine Liste aller Jury-Mitglieder findet sich auf der entsprechenden Seite des Deutschen Computerspielpreises.

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 30.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

• Enshrouded (Keen Games)

• Lonely Mountains: Snow Riders (Megagon Industries)

• Thronefall (Grizzly Games)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

• In Season (Strawfools)

• Mindbug Online (Kissaki Studio)

• PRIM (Common Colors / Application Systems Heidelberg)

Nachwuchspreis: Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

• Footgun: Underground (Turtle Knight Games / CobraTekku Games)

• Nordhold (Stunforge / Stunforge & HypeTrain Digital)

• Mindlock – The Apartment (Roof Cut Media / United Soft Media)

Nachwuchspreis: Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25.000 Euro für die vier weiteren Nominierten)

• Blob the Klex (Melena Dressel, Alejandro Rebolledo, Laura Octavianus / Hochschule Darmstadt)

• Echoes of Mora (Meike Strippel, Namin Hansen, Daria Pankau, Anita-Emmely Franz, Alina Alonzova / HTW Berlin)

• Map Map – A Game About Maps (Pipapo Games / HAW Hamburg)

• Exhibit A (Olivia Falke, Gabrielle Sibucao, Flynn Schrammek, Vivian Kraffert, Martina Miskic, Leonhard Thiel, Fabiola Wörter, Arezou Rezaei / Mediadesign Hochschule München)

• STUNTBOOST (Julian Höltge, Tobias Kozel / Hochschule Kempten)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

• Closer the Distance (Osmotic Studios / Skybound Games)

• Deine Stimme (Sebastian Grünwald und Reality Twist / Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit)

• Enshrouded (Keen Games)

Bestes Audiodesign (dotiert mit 40.000 Euro)

• Duck Detective: The Secret Salami (Happy Broccoli Games)

• Enshrouded (Keen Games)

• ODDADA (Sven Ahlgrimm, Mathilde Hoffmann, Bastian Clausdorff / Sven Ahlgrimm)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

• Between Horizons (DigiTales Interactive / Assemble Entertainment)

• Nordhold (Stunforge / Stunforge & HypeTrain Digital)

• Thronefall (Grizzly Games)

Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40.000 Euro)

• Harold Halibut (Slow Bros.)

• PBJ – Das Musical (kamibox)

• Songs of Silence (Chimera Entertainment)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

• Bauhaus Bonk (Spoonful Games)

• Duck Detective: The Secret Salami (Happy Broccoli Games)

• Dungeons of Dreadrock 2 – The dead King’s Secret (Christoph Minnameier)

Beste Story (dotiert mit 40.000 Euro)

• Mini Mini Golf Golf (Three More Years)

• Tavern Talk (Gentle Troll Entertainment)

• Vampire Therapist (Little Bat Games)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

• Deine Stimme (Sebastian Grünwald & Reality Twist / Landeszentrale für politische Bildungsarbeit)

• Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm (Paintbucket Games / Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen)

• UNHOME – Apart from Society. A virtual reality experience about homelessness. (Curious Company)

Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

• Aesir Interactive (München)

• Gentle Troll Entertainment (Würzburg)

• Megagon Industries (Berlin)

Spieler*in des Jahres (undotiert)

Die Abstimmung ist bis zum 27. April 2025 möglich.

• Dom Schott

• JustNoahDE

• Lunarie_TTV

• STAIY

• Steinwallen

Bestes internationales Spiel (undotiert)

• Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

• Indiana Jones und der große Kreis (MachineGames / ZeniMax Media)

• Split Fiction (Hazelight Studios / Electronic Arts)