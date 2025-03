Werbung

2022 haben die Entwickler von FuturLab mit dem PowerWash Simulator ein Spiel geschaffen, das sich definitiv an eine Nischen-Zielgruppe richtet. Dennoch kam der Titel ziemlich gut an. Bei metacritic kommt er auf einen Metascore von 75 Punkten. Der User Score liegt bei etwas niedrigeren 7,2. Die Steam Bewertungen fallen mit "Äußerst Positiv" bei über 44.000 Bewertungen noch besser aus.

Das Spielprinzip ist simpel: Die Spieler müssen mit einem Hochdruckreiniger allerlei mehr oder weniger abgefahrene Gegenstände, Fahrzeuge und so weiter reinigen. Besonders bekannt ist das Spiel dadurch, dass es häufig auf Twitch gestreamt wurde. Die insgesamt 15 Erweiterungen, von denen acht kostenlos verfügbar sind, bringen dabei viele neue Inhalte ins Spiel. Diese nehmen sich meistens nicht ganz ernst. So kann man mit der passenden Erweiterung sein Unwesen in der Welt von Wallace und Gromit treiben. Auch in die Welt von Alice im Wunderland verschlägt es uns und unseren Hochdruckreiniger. Wem das zu bunt ist, der kann sich mit dem Warhammer 40.000 Spezialpaket daran machen, fünf verschiedene Panzer aus dem Warhammer Universum zu reinigen.

Nun haben FuturLab einen zweiten Teil angekündigt. Während der erste noch von Square Enix verlegt wurde, fungiert FuturLab bei Teil 2 selbst als Publisher. PowerWash Simulator 2 soll für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Einen genauen Release-Tag gibt es zwar noch nicht, der Titel soll jedoch noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Im Spiel wird es eine neue Kampagne geben. Darin geht es an Orte, die bereits aus dem Vorgänger bekannt sind. Für die meisten Fans sind aber ohnehin eher die zu erwartenden Addons ausschlaggebend. Einen besonderen Fokus setzen die Entwickler darauf, dass es eine neue Seifen-Physik für eine noch realistischer Reinigung gibt. Wer den Wahnsinn zu zweit genießen möchte, kann nun nicht mehr nur im Online-Koop, sondern auch am geteilten Bildschirm auf Reinigungsmission gehen.

Das Spiel kann schon jetzt bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.