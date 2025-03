Werbung

Bereits 1999 startete mit Silent Hill eine Survival-Horror-Reihe, die bis heute Bestand hat. Acht Ableger der Hauptreihe, ein Remake und diverse Spinn-Offs und Collections sind seither erschienen. Auch mehrere Verfilmungen wurden mittlerweile umgesetzt. Das Remake des zweiten Teils erschienen im Oktober 2024 und auch wir haben uns dabei erneut in die Abgründe der namensgebenden Stadt begeben.

Bereits 2022 hatte Publisher Konami einen neuen Teil angekündigt. Seither war es jedoch still geworden um den Titel namens Silent Hill f das hat sich nun geändert. Ein kurzer Trailer zeigt in knapp unter vier Minuten erste Eindrücke aus dem kommenden Spiel. Überraschenderweise hat der neue Serienteil ein komplett neues Setting erhalten.

Im Gegensatz zu den Vorgängern spielt der neue Teil eben nicht in Silent Hill, sondern im ländlichen Japan der 1960er Jahre. Das neue Video ist somit das erste wirkliche Lebenszeichen für einen neuen Serienteil, nachdem Silent Hill Downpour bereits vor mehr als zehn Jahren veröffentlicht wurde. Leider hat Silent Hill f aktuell noch kein Release. Nicht einmal in welchem Jahr das Spiel erscheinen soll, ist aktuell bekannt. Es dürfte also noch einige Zeit ins Land gehen, bevor wir das Spiel selbst testen können. Immerhin gibt es bereits einen Eintrag in der Steam-Bibliothek.