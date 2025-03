Städtebau in Rom

Aktuell warten alle Fans von Aufbau-Strategiespielen auf News von Anno 117, welches im antiken Rom spielen und noch in diesem Jahr erscheinen soll. Allerdings hat es bisher noch keinen festen Release-Termin. Diesen Umstand möchte sich der Entwickler von Pax Augusta nun zu nutze machen. So wird das Spiel bereits im April und somit vor dem großen Vorbild veröffentlicht wird.

Das Aufbauspiel des Solo-Entwicklers Roger Gassmann wird vom Publisher Senatis verlegt. Genau wie der neueste Ableger der Kult-Aufbau-Serie spielt auch Pax Augusta im alten Rom. Bei dem Spiel setzt der Entwickler voll und ganz auf Realismus. Auf der Steampage heißt es sogar, das Pax Augusta die "wahrscheinlich authentischste antike Städte Simulation" sei.

Zur Zeit von Kaiser Augustus liegt es an den Spielern, in der Rolle eines Stadthalters neue Städte zu gründen und damit das römische Imperium zu vergrößern. Das Vorgehen entspricht hierbei dem von Anno und anderen Aufbauspielen bekannten Prinzip: Beginnend mit einer kleinen Siedlung bauen wir eine Hafenanlage, kassieren steuern und vergrößern nach und nach unserer Stadt. Je größer die Stadt, desto komplexer die Produktionsketten und desto komplizierter das Spiel. Hier stehen keine gegnerischen Armeen als Gefahr vor der Haustür, sondern Feuer, Korruption und Unruhen in der eigenen Bevölkerung.

Pax Augusta gibt an, viel Wert auf historisch präzise Architektur zu legen. Die Gebäude basieren auf realen Vorbildern. Auch der Aufbau der Stadt an sich orientiert sich an der Realität. Spieler müssen sich um Handelsbeziehungen, politische Beziehungen und die Gefahr durch Naturkatastrophen und andere Krisen kümmern. Neben einem Sandbox-Modus steht auch eine Story-Kampagne zur Verfügung. Diese ist von historischen Schriften des römischen Historikers Tacitus inspiriert. Wer möchte, kann sich Pax Augusta schon jetzt auf die Wunschliste setzen. Außerdem steht eine spielbare Demo auf Steam zur Verfügung.