Werbung

Mit ihrem Survival-Abenteuer Palworld landeten die Entwickler von Pocketpair im Januar 2024 einen Überraschungserfolg, denn das Spiel erreichte Spitzen von über Zwei Millionen gleichzeitigen Spielern und ist bis heute auf dem dritten Platz der Steam-Charts. Ein Blick auf SteamDB zeigt die hohen Zahlen zu Beginn. Bis heute finden sich im Schnitt zwischen 20.000 und 40.000 Spielern online. Insgesamt hat sich das Spiel seit Release rund 32 Millionen Mal verkauft. Der Dauerstreit darum, ob man sich bei dem Spiel bei Konkurrent Pokémon bedient hat, dauert ebenfalls noch an. Nintendo hatte Ende 2024 Klage eingereicht.

Zur Freude der Fans wurde nun bekannt gegeben, dass noch in diesem Monat ein Feature ins Spiel kommen wird, dass viele bereits seit Release vermissen. Ursprünglich zum Start des Early Access angekündigt, sollten Spieler nämlich im Stande sein, mit Freunden plattformübergreifend zu spielen. Mehr als ein Jahr nach dem Release kommt nun die Möglichkeit des Multiplayer Crossplay.

Die Ankündigung kam offiziell im Steam-Forum des Spiels. Dort heißt es, dass Spieler zukünftig nicht nur den Multiplayer plattformübergreifend nutzen können, sondern auch ihre Pals über Plattformen hinweg verschieben können. Beim Crossplay werden alle Plattformen berücksichtigt, auf denen das Spiel erschienen ist. Dies umfasst also Steam, Xbox Series X/S, Playstation 5 und Mac. Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt, sollen aber in Zukunft folgen. Einen exakten Release-Termin gibt es auch noch nicht. In der Ankündigung heißt es lediglich, dass es Ende März soweit sein soll.

Wer sich Palworld zulegen will, kann dies unter anderem auf Steam tun. Aktuell gibt es dort auch ein Sonderangebot und der Titel ist um 25 Prozent von 28,99 Euro auf 21,74 Euro reduziert. Käufer sollten allerdings beachten, dass Palworld sich immer noch im Early Access befindet. Wann das volle Release stattfinden soll, ist aktuell ebenfalls noch nicht bekannt.