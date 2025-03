Werbung

Bethesda soll schon seit einiger Zeit an einem Remake von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" unter Verwendung der Unreal Engine 5 arbeiten. Aktuelle Berichten legen derzeit nahe, dass dieses Remake nun früher als ursprünglich erwartet erscheinen könnte. Laut dem Insider NatetheHate steht die offizielle Ankündigung des Remakes bereits in den kommenden Wochen bevor, mit einer möglichen Veröffentlichung vor Juni. Einige Quellen deuten sogar darauf hin, dass das Spiel bereits im nächsten Monat erscheinen könnte. Erste Hinweise auf dieses Projekt tauchten 2023 auf, als ein Entwickler es erwähnte, gefolgt von der Nennung in einem geleakten Gerichtsdokument im selben Jahr.

Die Entwicklung des Remakes soll vom Studio Virtuos übernommen worden sein, einem der größten Spieleentwickler weltweit, das bereits an namhaften Franchises wie Call of Duty, Tomb Raider, Dark Souls, BioShock, Battlefield, Uncharted und Horizon mitgewirkt hat. Derzeit unterstützt Virtuos zudem Konami bei der Entwicklung des "Metal Gear Solid 3"-Remakes.

Das Remake von "Oblivion" wird als vollständige Neuauflage in der Unreal Engine 5 beschrieben, wobei auch zentrale Gameplay-Systeme überarbeitet worden sein sollen, darunter Ausdauer, Schleichen, Blocken, Bogenschießen, Trefferreaktionen und das HUD. Insbesondere das Blocksystem soll von sogenannten "Souls-like"-Spielen inspiriert sein, während das Schleichen nun durch hervorgehobene Symbole unterstützt werden soll. Das Ausdauersystem soll angepasst werden, um Frustrationen beim Spieler zu minimieren, indem die Berechnungsmethoden für das Ausknocken bei erschöpfter Ausdauer verändert wird. Das HUD soll eine benutzerfreundlicheres und ästhetisch ansprechenderes Design erhalten, um auch jüngere Spieler anzusprechen. Zudem sollen die Trefferreaktionen verbessert werden, um die Rückmeldung bei erlittenem Schaden für Spieler und NPCs zu optimieren. Das Bogenschießen soll zudem eine Modernisierung erfahren haben.

Obwohl Bethesda noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat, verdichten sich aktuell die Hinweise darauf, dass das Remake von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" bald enthüllt werden könnte. Fans der Serie dürfen gespannt sein, wie diese Neuauflage eines der beliebtesten Titel der Elder-Scrolls-Reihe umgesetzt wird.