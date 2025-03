Werbung

Mit Split Fiction ist gerade erst das neueste Werk der Hazelight Studios erschienen. Als Publisher hat hier Electronic Arts fungiert. Genau wie die vorherigen Spiele der Entwickler richtet sich Split Fiction explizit an Coop-Spieler. Zuvor hatte man mit A Way Out zwei Gauner auf ihrer Flucht aus dem Gefängnis begleitet. Der Durchbruch gelang Hazelight aber mit It Takes 2. Der Titel begeisterte Millionen von Spielern. Bei den Game Awards 2021 gewann das Spiel gleich in drei Kategorien. Neben dem Spiel des Jahres wurde das Abenteuer als bestes Familienspiel und bestes Multiplayerspiel ausgezeichnet.

Obwohl Split Fiction noch nicht mal eine Woche erhältlich ist, hat man schon einen beachtlichen Meilenstein erreicht, für den It Takes 2 wesentlich mehr Zeit benötigte. So konnte sich das neue Spiel in unter 48 Stunden mehr als eine Million Mal verkaufen. Dies teilten die Entwickler selbst über Blue Sky mit. In dem Post bedanken Sie sich bei allen Spielern. Auch die Wertung des Titels sprechen eine deutliche Sprache. Auf metacritic kommt man auf einen Metascore von 91 und erhält die Auszeichnung metacritic Must Play. Der User Score beträgt 8,8. Mit über 14.000 Wertungen hat man auch einen äußerst positiven Schnitt auf Steam.

Wie schon die Vorgängertitel bietet auch Split Fiction die Möglichkeit, das Spiel mit einem Freund zu spielen, der dieses nicht besitzt. Dazu gibt es den sogenannten Freundepass. Es genügt, wenn einer der beiden Spieler das Spiel gekauft hat. Split Fiction verfügt außerdem über einen On-Screen-Coop.

Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rollen von Mio und Zoe. Die beiden Frauen sind aufstrebende Schriftstellerinnen, die sich auf ganz verschiedene Themengebiete spezialisiert haben. Die eine schreibt Sci-Fi Stories, die andere Fantasy. Durch einen Unfall mit einer Maschine, die ihre Ideen stehlen sollte, landen die beiden in ihren jeweiligen Geschichten. Nur wenn Mio und Zoe, respektive die Spieler, zusammenarbeiten, können sie in die reale Welt zurückkehren.

Erschienen ist Split Fiction für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Auf Steam ist der Titel für 49,99 Euro erhältlich.