Über 30 Jahre begeistert die Welt der Elder Scrolls schon Fans weltweit. Mit Skyrim ist der letzte Teil der Hauptreihe bereits 2011 erschienen. Während die Fans auf News zu The Elder Scrolls VI warten, gibt es bald zumindest im analogen Bereich neue Abenteuer. The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era soll im vierten Quartal 2025 erscheinen. Die Vorbestellungen starten schon Ende März.

Schon 2023 wurde das Projekt als Crowdfunding-Kampagne finanziert. Die Kampagne als Erfolg zu bezeichnen wäre untertrieben. Ein Blick auf die archivierte Seite zeigt, wie sehr die Fans von dem Projekt überzeugt waren. Die für eine Umsetzung erforderlichen 75.000 US-Dollar wurden innerhalb von 2 Minuten und 29 Sekunden erreicht. Bis zum Ende der Kampagne war sie zu 6.200 Prozent finanziert und die Schöpfer hatten einen Gesamtbetrag von 4,68 Millionen US-Dollar eingenommen.

Ende des Jahres soll das Spiel nun in den regulären Vertrieb gehen. Der Verlag Frosted Games ist für den Verkauf in Deutschland zuständig und hat nun den Start der Vorbestellungen für den 27. März 2025 angekündigt. Die offizielle Seite stellt das Spiel auch kurz vor. Käufer können entweder allein oder mit bis zu vier Personen ins Abenteuer starten. Pro Durchgang sollte man mindestens 60 Minuten Spielzeit einkalkulieren. Geeignet ist das Spiel ab 14 Jahren.

Gespielt werden immer einzelne Quests, die zu einer großen Kampagne verbunden sind. Das Finale steht nach drei Partien an. Allerdings gibt es etliche verschiedene Verläufe der Handlung. Ähnlich der digitalen Version können Spieler auch hier ihre eigene Figur erstellen. Dazu kann eine Kombination aus zehn bekannten Völkern und zehn Klassen erstellt werden. Der Feinschliff erfolgt durch neue Skills, die während des Spiels erlernt werden. Ausrüstung wie Rüstungen und Waffen können natürlich ebenfalls gesammelt werden. Wer den Start der Vorbestellungen nicht verpassen möchte, kann sich auf der Seite auch für den Newsletter des Spiels registrieren.