Der französische Publisher NACON wurde schon 1981 gegründet und hat sich mittlerweile auf Computerspiele und PC-Zubehör spezialisiert. In einem eigenen Showcase, der unter anderem auf Youtube übertragen wurde, hat man am 6. März 2025 die kommenden Titel und Geräte vorgestellt.

Zu dem vorgestellten Zubehör zählt das Revosim RS Pure. Dabei handelt es sich um das erste Rennlenkrad des Unternehmens. Als Werbefigur hat man sich Profifahrer Ben Green ins Boot geholt. Die RS Pure-Serie soll ein ganzes Direct Drive-Ökosystem starten. Geplant sind hier zusätzliche Peripheriegeräte wie eine Handbremse, ein Schalthebel und ein Kupplungspedal. Weiterhin gezeigt wurden der Revolution X Unlimited, ein offizieller Xbox-Controller, der Revolution 5 Pro, ein offizieller PlayStation-Controller und das RIG 900 Max-Headset. Der DAIJA Arcade Stick richtet sich an Fans von Kampfspielen.

Highlight der Show waren aber die gezeigten Spiele. Los ging es mit Cthulu: The Cosmic Abyss. Das Abenteuerspiel im Lovecraft-Universum rund um Cthulu wird von Big Bad Wolf produziert. Das Studio steht hinter The Council und Vampire: The Masquerade - Swansong. In dem psychologischen First-Person-Thriller untersuchen Spieler das Verschwinden von Bergarbeitern in den Tiefen des Pazifiks. Cthulhu: The Cosmic Abyss wird 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein.

Einen anderen Ansatz im ähnlichen Setting verfolgt The Mound: Omen of Cthulu. Das First-Person-Horrorspiel setzt auf Online-Koop für bis zu vier Personen. Diese entdecken in der Rolle von Konquisdatoren eine legendäre unterirdische Stadt. Fortan stehen sie im Dschungel dem blanken Horror gegenüber. The Mound: Omen of Cthulhu wird 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein.

Mit Styx: Blades of Greed erscheint der dritte Teil der Stealth-Action rund um den fiesen Kobold Styx. In den offenen Leveln können Spieler auf etlichen Wegen versuchen, so viele Schätze wie möglich zu stehlen und dann in der Nacht zu verschwinden. Styx: Blades of Greed wird im Herbst 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein.

Der Name von RENNSPORT ist selbsterklärend. Der realistische Rennsimulator wird noch 2025 für Konsolen erscheinen und bietet offiziell lizenzierte Inhalte und plattformübergreifende Kompatibilität. Auch das bereits erschienen RoboCop: Rogue City war Teil der Show. Mit Unfinished Business erscheint eine Standalone-Erweiterung des Titels. Die neuen MIssionen ermöglichen es, zum ersten Mal in einem Videospiel in die Rolle von Alex Murphy zu schlüpfen, bevor er zu RoboCop wurde.

Außer diesen Neuankündigungen gab es auch einige neue Informationen und Material zu bereits angekündigten Spielen. Für The Fading of Nicole Wilson und The Occultist wurde so erstmals Gameplay-Material vorgestellt. Während der Show wurden auch neue Inhalte für Hell is Us und Dragonkin: The Banished vorgestellt. Test Drive Unlimited Solar Crown und Ravenswatch zeigten einen Ausblick auf kommende Inhalte, die in den nächsten Wochen erscheinen werden.