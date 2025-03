Serious Game The Darkest Files aus Deutschland

Serious Game The Darkest Files aus Deutschland

Werbung

Das Studio Paintbucket Games aus Berlin hat sich die Entwicklung von Serious Games zur Aufgabe gemacht. Unter dem Motto "Spiele mit Wirkung" hat sich das Team 2017 gegründet. Zu den Gründern zählt auch Branchen-Veteran Jörg Friedrich, der zuvor an der Entwicklung von Titeln wie Spec Ops: The Line und Dead Island beteiligt war. Mit Through the Darkest of Times konnte Paintbucket bereits den Deutschen Entwicklerpreis als Bestes Indie Game und für die beste Story gewinnen.

Das neueste Spiel des Studios heißt The Darkest Files und soll am 25. März 2025 erscheinen. Das hat Publisher Rocky Oceans nun bekannt gegeben. Während die Spieler im Vorgänger in die Rolle von Widerstandskämpfern zur Zeit des NS-Regimes schlüpften, gibt es nun einen Zeitsprung in die 50er-Jahre. Auch hier werden ernste Themen und wahre Begebenheiten als Grundlage für die Erzählung des Spiels genutzt.

Im Nachkriegs-Deutschland des Jahres 1956 sollen die Spieler als Staatsanwältin Esther Katz Naziverbrecher finden uns verurteilen, die der Justiz entkommen sind. Dabei gehört sie zum Team von Fritz Bauer, der auch in der Realität existierte und sich dies zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Im Spiel müssen zwei Fälle aufgeklärt werden, die an wahre Verbrechen zur NS-Zeit angelehnt sind. Dazu müssen sich die Spieler durch Verhöre navigieren und die Ereignisse rekonstruieren, um die Wahrheit zu finden. Die gesammelten Beweise werden danach im Gerichtsprozess geprüft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Urteil ausfallen kann.

Der Preis von The Darkest Files steht aktuell noch nicht fest. Interessierte können sich auf Steam aber bereits eine Demo herunterladen und das Spiel auf ihre Wunschliste setzen. Der mehrfach ausgezeichnete Vorgänger Through The Darkest of Times kann für 14,99 Euro via Steam gekauft werden.