War Robots: Frontiers will Fans von Mech-Gefechten die Möglichkeit geben, sich hinter das Steuer von Kampfrobotern zu begeben. Der FreeToPlay-Titel ist der neueste Eintrag in das War Robot Franchise. Das erste Spiel der Reihe ist 2014 als Mobile-Game gestartet. Entwickler MY.GAMES bringt den Titel nun auf alle gängigen Plattformen.

Die Spieler treten mit ihren Kriegsmaschinen im Online-Multiplayer-PvP gegeneinander an. Um einen eigenen Mech zu erstellen, stehen mehr als fünf Millionen Bau-Kombinationen zur Wahl. Die Spieler nutzen über 115 Module und statten ihre Roboter mit einem Arsenal an Waffen, fähigkeitssteigernder Ausrüstung, Piloten und kosmetischen Gegenständen aus. Wem das zu viel ist, der kann auf vorerstellte Mechs zugreifen. Zum Launch sind 18 einzigartige War Robots verfügbar. Jeder davon soll Spielern ein individuelles Spielerlebnis bieten.

War Robots: Frontiers enthält zum Start vier Karten mit Tag/Nacht-Zyklen und dynamischen Wettersystemen. Jede Karte ist in dem Gebiet Wild Ten angesiedelt, in dem der neue Serienteil spielt. Es stehen insgesamt drei verschiedene Spiel-Modi zur Auswahl. Bei Warp Rush ist es das Ziel der Spieler, Warp Gates zu erobern, die taktisch als Spawn-Punkte eingesetzt werden können. Um zu gewinnen, müssen die Teams das Punkte-Ziel erreichen oder alle gegnerischen Robots besiegen. Der klassische Eliminierungsmodus namens Last Robot Standing ist ebenfalls vorhanden. Im Team Deathmatch verdienen die Spieler Punkte, indem sie feindliche Robots und Titanen gemeinsam im Team zerstören. Um zu gewinnen, müssen die Teams das Punktelimit vor dem Gegner erreichen. Gefallene Roboter können nach einer Verzögerung wieder eingesetzt werden.

Der Titel soll so zugänglich wie möglich gehalten werden. Neulinge können einfach auf vorgefertigte Modelle zurückgreifen. Um auch erfahrenen Spielern eine Herausforderung zu bieten, haben diese die Möglichkeit, ihre Mechs selbst zusammen zu bauen und abzustimmen. War Robots: Frontiers ist ab sofort auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-PC via Steam und dem MY.GAMES Launcher verfügbar.

Der Titel ist kostenlos und startet mit vollem Crossplay auf PC und Konsolen.