Das kommt bald in Kingdom Come 2

Knapp drei Wochen ist es her, dass Kingdom Come Deliverance 2 erschienen ist. Das Spiel wurde von Kritikern und Fans durchaus gut aufgenommen. So erhielt es auf metacritic einen Metascore von 88. Der User Score steht bei 8,6. Auch in unserem Test konnte uns die umfangreiche Spielwelt überzeugen, auch wenn einige Bugs das Erlebnis für uns noch etwas trübten. Hier will Entwickler Warhorse nun nacharbeiten und kündigt mit Update 1.2 umfangreiche Verbesserungen an. Außerdem wurde über die geplanten DLCs gesprochen.

In rund zwei Wochen, also Mitte März, soll Patch 1.2 erscheinen. Mehr als 1.000 verschiedene Bugfixes werden versprochen. Hinzu kommen viele neue Features, die in der Release-Version noch nicht enthalten waren. Diese werden kostenlos für alle Besitzer des Spiels verfügbar. Wer möchte, kann Hauptfigur Heinrich ab März einen neuen Look verpassen. Hierzu kommen Barbiere ins Spiel, bei denen wir uns neue Frisuren und Bärte aussuchen können. Auch das Verhalten der bereits vorhandenen NPCs soll verbessert werden. Hoffentlich wird dann auch der Questgeber aus unserem Test entbuggt und wir können den Lohn für unsere Arbeit endlich abholen. Weiterhin werden Framerate-Probleme behoben und die Hellebarden sollen in Zukunft nützlicher sein. Mit all diesen Verbesserungen hat Kingdom Come 2 das Potential, noch ein bedeutendes Stück besser zu werden.

Doch auch nach Patch 1.2 sollen noch diverse Neuerungen folgen. Als erstes steht hier der Hardcore-Mode auf dem Plan. Dieser wird wahrscheinlich im April erscheinen und gibt Spielern die Option, Kingdom Come 2 als größere Herausforderung zu erleben. In diesem Modus starten wir mit bis zu zehn negativen Perks, die uns das mittelalterliche Leben noch schwerer machen. Auch verschwinden einige HUD-Anzeigen, darunter unser Leben, Schlagrichtungen und die Himmelsrichtung auf dem Kompass. In zukünftigen Updates sollen außerdem Modding-Tools eingefügt werden und das Geldverdienen in der zweiten Spielhälfte soll schwerer werden.

Für Kingdom Come Deliverance 2 sind insgesamt drei DLCs angekündigt, die alle noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Als erstes erscheint Tödliche Pinsel. Hier lernen wir, unser Schild zu bemalen und es werden Pferderennen freigeschaltet. Danach folgt das Vermächtnis der Schmiede, das Housing- und Aufbau-Features ins Spiel integriert. Den Abschluss macht Mysteria Ecclesiae. Hier schalten wir das Kloster Sedletz als neuen Ort frei. Alle Infos finden sich im Developer-Talk, der auf Twitch übertragen wurde.