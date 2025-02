Werbung

relic Entertainment besteht bereits seit 1997 und die kanadische Entwicklerfirma verantwortet mehrere große Spielereihen. Dabei hat man sich vor allem auf den Strategie-Bereich fokussiert. 2004 wurde relic von THQ übernommen. Als diese jedoch 2012 bankrott gingen, wurden die Kanadier von Sega übernommen, bevor man sich schließlich 2024 wieder als unabhängige Firma etabliert hat. Nun hat relic eine Liste der Pläne für die Zukunft der Entwickler vorgestellt. Das geplante Modell basiert auf drei Säulen.

Als erstes will man sich um bereits bestehende Titel kümmern. In der Pressemeldung wird Company of Heroes 3 namentlich erwähnt. Hierfür erscheinen bald ein neues Update und ein großer DLC. Aber auch für die anderen bereits veröffentlichten Spiele will man weiterhin Support und Inhalte bieten, um diese weiter am Leben zu halten. Warhammer-Fans hoffen hier auf neue Inhalte zum Kult-RTS Dawn of War. Außerdem will man die Community stets stark einbinden, um inhaltlich auf ihre Wünsche einzugehen.

Nachdem man sich von Sega losgesagt hat, will relic nun verstärkt die unabhängige Entwicklung von Spielen vorantreiben. So will man kleine, hauseigene Spiele produzieren und fördern, wenn diese kreativ und innovativ genug sind. Gleichzeitig sollen große und komplexe Strategietitel entwickelt werden. Immerhin kann man mit Homeworld, Dawn of war und Company of Heroes auf drei sehr erfolgreiche RTS-Reihen zurückgreifen. Insgesamt will man aber auch neue Genres und Spielerfahrungen erforschen.

Der letzte Punkt ist der, der Fans am meisten aufhorchen lässt. relic will die Klassiker im Katalog neu erfinden. Was genau man sich darunter vorstellen kann und vor allem, welche Spiele damit genau gemeint sind, lässt die Mitteilung noch offen. Ziel des Unternehmens sei es aber, nach Möglichkeiten zu suchen, die klassischen Titel einem modernen Publikum zugänglich zu machen. Dies kann Neuveröffentlichungen, Remaster oder brandneue Franchise-Erfahrungen umfassen, die den Geist der Originale einfangen und gleichzeitig eine neue Generation von Spielern ansprechen.

Die Zeit wird also zeigen, ob es vielleicht ein Remaster oder gar eine Fortsetzung zum ersten Dawn of War gibt.