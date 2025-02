Werbung

Etliche Spiele versetzen Spieler auch am Bildschirm in die Welt von Dungeons and Dragons und verwenden teilweise das Regelwerk der Pen&Paper-Vorlage. Eines der wahrscheinlich bis heute bekanntesten und auch beliebtesten Beispiele hierfür ist Neverwinter Nights. Das Spiel von Entwickler Bioware und Publisher Atari ist bereits 2002 erschienen.

Durch eine sehr aktive Community wird der Titel bis heute am Leben gehalten. Mit dem Segen von Rechteinhaber Wizards of the Coast hat der Fantasy-Autor, Rollenspiel-Entwickler und Neverwinter Nights-Fan Luke Scull nun eine Fortsetzungskampagne zu Neverwinter Nights präsentiert. Unter dem Namen Doom of Icewind Dale erscheint nun der ersten Akt als offizielle Erweiterung. Weitere Teile sollen folgen und schließlich eine weltumspannende Kampagne namens The Blades of Netheril bilden.

Die Geschichte von Doom of Icewind Dale spielt einige Jahre nach den Ereignissen der ursprünglichen Kampagne. Eigentlich sollte die Mod kostenlos erscheinen, doch der Entwickler entschied sich, das Projekt auf Patreon zu launchen und es gemeinsam mit Wizards of the Coast als offizielles, kostenpflichtiges Addon zu veröffentlichen. Durch die Einkünfte konnte er den Umfang der Erweiterung enorm vergrößern.

Das Addon soll weitere 10 bis 15 Stunden neue Inhalte bieten und führt neue Monster, Porträts, Musik und eine erzählte Introsequenz ein. Das Addon kann bei Steam zum Standardpreis von 9,75 Euro erworben werden. Aktuell ist es noch um 10 Prozent auf 8,77 Euro reduziert.