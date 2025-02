Werbung

Von 1990 bis 1991 wurde Samurai Pizza Cats produziert. Die Animeserie lief bereits 1992 im deutschen Fernsehen. Darin geht es um drei Katzen, die gemeinsam eine Pizzeria betreiben und sich nach Feierabend als Samurais dem Kampf für das Gute verschrieben haben. Das ist etwas irreführend, da es sich im Original eigentlich um Ninjas handelt. Dieses Detail wurde in der englischen Version jedoch zu Samurai abgeändert.

Auch wenn die Entstehung schon 35 Jahre zurückliegt, scheint es noch genügend Fans der Serie zu geben. So haben Publisher Red Dune Games und Entwickler Blast Zero bekannt gegeben, dass man ein Spiel zur Serie plant. Das Spiel befindet sich aktuell in der Entwicklung und soll 2026 erscheinen. Geplant ist ein Release auf allen großen Konsolen und für den PC. Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! wird auch bereits auf Steam gelistet. Ein genaues Release-Datum gibt es momentan noch nicht.

Das als 2D-Action-RPG konzipierte Spiel erlaubt es dem Spieler, nahtlos zwischen den Mitgliedern der Pizza Cats zu wechseln. Jede Katze hat ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten, die genutzt werden müssen, um Rätsel zu lösen und sich in der Welt von Little Tokyo zu bewegen. Optisch soll Animefans ein Retro-Erlebnis mit Animationen erwarten, die an die Vorlage erinnern. Durch Erkundung der Spielwelt lassen sich immer neue Herausforderungen aufdecken. Wer ausreichend viele Feinde besiegt, levelt schnell auf und kann sich neue Fähigkeiten freischalten. Dies geschieht über spezielle Karten, die ausgerüstet werden, um die Kampffähigkeiten zu erweitern.

Abgesehen vom Release-Jahr gibt es bislang noch kaum Informationen zu dem Spiel. Der eigens angefertigte Trailer zeigt jedoch schon den Stil und dass Antagonist Big Zaster, im Original eigentlich ein Fuchs und keine Ratte, wieder dabei ist. Was der fertige 2D-Sidescroller kosten wird, ist ebenfalls noch unklar.