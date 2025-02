Karma - The Dark World setzt auf ein ungewöhnliches Setting

Beim Setting für einen Psycho-Horror-Thriller denkt man nicht unbedingt als aller erstes an Ost-Deutschland zu Zeiten der DDR. Genau dafür haben sich nun jedoch die Entwickler von Pollard Studio LLC entschieden. Das Studio kommt auch nicht aus Deutschland. Vielmehr handelt es sich um ein circa 20 köpfiges Team aus Shanghai. Gemeinsam mit dem Indie Publisher Wired Productions will man schon bald KARMA: The Dark World veröffentlichen.

Für den Titel hat man sich große Vorbilder gewählt. Das Spiel soll sich an den Werken von David Lynch, Hideo Kojima und Christopher Nolan orientieren. Das Spiel wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und soll vor allem durch eine packende Story überzeugen. Man will den Käufern mit dem psychologischen Horror eine Achterbahnfahrt der Gefühle bieten.

Die Handlung setzt im Jahr 1984 ein und bringt den Spieler in ein dystopisches Ost-Deutschland. Ganz im Stile von Orwells 1984 hat ein Mega-Konzern die Bevölkerung unterjocht. Die Leviathan Corporation herrscht über die Bevölkerung und überwacht alles. Natürlich gehören zu jeder Dystopie auch bewusstseinsverändernde Drogen und eine unfaire Klassengesellschafft. Die Spieler selbst schlüpfen in die Rolle von Daniel McGovern, der für die Leviathan Corporation als Agent arbeitet. Daniel untersucht Tatorte und befragt Zeugen. Dabei dringt er in den Geist der Verdächtigen ein und durchsucht diesen nach Hinweisen. Spieler müssen die Wahrheit hinter den Taten herausfinden und verschiedene Rätsel lösen, um weiter zu kommen.

KARMA: The Dark World erscheint am 27. März 2025 für PC und Playstation 5. Eine Xbox Version ist für einen späteren Zeitpunkt angekündigt. Wer sich den Singleplayer-Titel auf die Wunschliste setzen will, kann dies auf Steam bereits tun. Zu Release soll das Spiel zum Preis von 24,99 Euro verfügbar sein.