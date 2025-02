Werbung

Feuergefechte mit Kriminellen in einer heruntergekommenen Stadt, dazu wilde Verfolgungsjagten die in mehr Schießereien enden. Das Ganze aus der Iso-Perspektive gespielt und jeder denkt sofort an GTA. The Precinct von Fallen Tree Games will hier aber einen gänzlich anderen Weg gehen. Auch wenn das Spiel vom Look sofort an Grand Theft Auto erinnert, gibt es einen wirklich entscheidenden Unterschied: Spieler schlüpfen in die Rolle eines Polizisten.

Die Entwickler geben an, dass sich ihr Spiel an den Polizei-Action-Filmen der 80er und 90er Jahre orientiert. Entsprechend spielt The Precinct auch im Jahr 1983 in der fiktiven Stadt Averno City. Die Geschichte könnte auch direkt aus einem Film-Noir-Klassiker stammen. Wir übernehmen die Rolle von Officer Nick Cordell Jr., der gerade frisch von der Polizei-Akademie kommt. Voller Ambitionen will er die Stadt vor den kriminellen Banden beschützen, die sie kontrollieren und gleichzeitig den bis dato ungelösten Mord an seinem Vater aufklären.

Es soll eine Hauptstory geben, die Welt selbst auf einem Sandbox-Prinzip beruhen. Während wir auf den Straßen patrouillieren, gibt es allerlei große und kleine Verbrechen zu ahnden. Die Spannweite geht dabei von unspektakulären Taten wie Falschparken bis hin zum bewaffneten Raubüberfall. Ganz getreu der Actionfilm-Vorlage geht es dabei doch sehr häufig ziemlich grob zur Sache. Statt Protokolle zu schreiben und monatelang zu ermitteln, wird hier die Schusswaffe gezogen. Bei den wilden Verfolgungsjagten können sich die Spieler entscheiden, ob sie alles alleine regeln wollen oder doch lieber auf die Stärke der Gruppe setzen. Als Polizist können wir uns natürlich jederzeit Verstärkung rufen.

Das Spiel setzt auf eine zerstörbare Umwelt und einen Tag-/Nachzyklus. Hinzu kommen auch dynamische Wetterbedingungen. Die Spieler sind bei der Fahrzeugauswahl nicht nur an den Wagen gebunden. Ein Umstieg in den Helikopter ist ebenfalls möglich. Unser Einschreiten soll auch Einfluss auf die Macht der Banden haben. Aktuell hat The Precinct noch keinen festen Releasetermin. Es soll allerdings noch 2025 erscheinen. Auf Steam ist jedoch schon eine kostenlose Demo verfügbar.