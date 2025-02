Werbung

Ende 2024 kam es während der Game Awards zu einer großen Neuankündigung, denn während viele Spieler auf eine Fortsetzung der Dark-Souls-Reihe oder ein zweites Elden Ring warten, stellte Entwickler FromSoftware ein neues Spin-Off im Universum von Elden Ring vor. Dabei will Elden Ring Nightreign den Fokus auf ein kooperatives Erlebnis setzen.

Mit dem Titel wollen die Entwickler mehr als nur ein Genre abdecken. Es soll sich laut ihnen um einen Boss-Rush-Slash-Roguelike-Multiplayer-Titel handeln. Auch einen Termin für den Release gibt es schon. Am 30. Mai 2025 soll das Spiel bereits erscheinen. Allerdings sollten Fans der Vorgängerspiele keinen neuen Serienteil erwarten. Durch die andere Ausrichtung des Titels wird es hier ein anderes Erlebnis geben.

Dafür wird hier aber auch nicht der Vollpreis verlangt. Auf Steam ist die Vorbestellung für 39,99 Euro verfügbar. Die Deluxe Edition kostet 54,99 Euro. Darin enthalten sind neben dem Hauptspiel ein zusätzlicher DLC,-zusätzliche spielbare Charaktere und Bosse sowie ein digitales Artbook und der Mini-Soundtrack. Angekündigt wird der DLC auf Steam für das vierte Quartal 2025. Eine genauere Inhaltsbeschreibung gibt es bislang noch nicht. FromSoftware gab aber bereits an, dass es sich bei Nightreign keinesfalls um eine Art Live-Service-Spiel handeln soll. Vermutlich werden kommende Zusatzinhalte also immer in DLC-Form angeboten. Der Launch des Spiels ist für PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S und Xbox One geplant.

Spielerisch geht es in Nightreign in eine Parallelwelt zu Elden Ring. Dort müssen die Spieler in Gruppen von bis zu drei Kämpfern jeweils drei Tage überleben. Am Ende jeden Tages erwartet sie eine Schlacht mit einem zufälligen Boss. Im Unterschied zum Haupttitel werden die Spieler hier keine eigenen Charaktere entwickeln und diese aufleveln. Stattdessen kann einer von acht vorbereiteten Kriegern mit verschiedenen Skills gewählt werden.