Rockstar soll sich mit führenden Roblox- und Fortnite-Entwicklern getroffen haben, um über mögliche benutzerdefinierte Spielerlebnisse in GTA 6 zu sprechen. Laut einem Bericht von Digiday, der sich auf drei Brancheninsider beruft, plant das Studio, Nutzern die Möglichkeit zu geben, die Spielwelt und Assets von GTA 6 zu modifizieren, um ihre eigenen Inhalte in das Spiel zu integrieren. Damit könnte Rockstar eine Mechanik aufgreifen, die so auch in Fortnite und Roblox zu finden ist.

In den genannten Spielen können Creator zusätzliche Inhalte zur Verfügung stellen und durch virtuelle Verkäufe auch Einnahmen generieren. Wie dieser Ansatz allerdings konkret in GTA 6 umgesetzt werden könnte, bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Laut Digiday seien Rockstars Gespräche mit Content-Erstellern bisher "relativ offen" verlaufen.

Bereits 2023 hatte Rockstar CFX.RE übernommen, die Gruppe hinter den beliebtesten Modding-Tools für GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Besonders GTA 5-Roleplaying-Server haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen. Auch diese erlauben es Spielern, eigene Spielmodi zu erschaffen und durch Abonnements zu monetarisieren. Es ist daher durchaus möglich, dass Rockstar tatsächlich eine Integration in GTA 6 in Betracht zieht.

Unterdessen bestätigte Take-Two, Rockstars Mutterkonzern, dass GTA 6 weiterhin für den Herbst 2025 geplant ist. Während der Präsentation der Quartalsergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 wurde das Veröffentlichungsfenster erneut bestätigt. Laut Bloomberg halten sich konkurrierende Publisher mit der Festlegung ihrer eigenen Veröffentlichungstermine für den Herbst 2025 zurück. Es wird spekuliert, dass viele Unternehmen abwarten, ob GTA 6 pünktlich erscheint oder auf 2026 verschoben wird, um ihre eigenen Spiele möglichst weit von Rockstars Blockbuster entfernt zu platzieren.