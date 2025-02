Werbung

Im Oktober 2014 veröffentlichte das Studio Killhouse Games mit Door Kickers einen Überraschungshit. Das Spiel erinnert sehr an die alten Teile der SWAT-Reihe. Auf metacritic erhält Door Kickers einen Metascore von 83 und einen User Score von 7,8. Auch die Steam-Reviews stehen bei über 7.800 Stimmen auf Sehr Positiv. Nachdem der Nachfolger Door Kickers 2: Task Force North länger im Early Access war, wurde am 10. Februar 2025 Version 1.0 veröffentlicht.

Wie auch schon in Police Quest: SWAT 2 1998 steuert der Spieler auch bei Door Kickers 2 die Geschicke einer Sondereinheit bei verschiedenen Einsätzen. In der Steam-Beschreibung des Spiels heißt es, dass es sich hier um die beste Darstellung von modernem Nahkampf und Nahkampftaktiken in einem Videospiel handelt. Das Geschehen läuft in Echtzeit ab und Spieler beobachten alles aus der Top-Down-Perspektive. Als Setting wurde ein fiktives Land i nahen Osten gewählt. Vor jeder Mission kann eine von drei Spezialeinheiten gewählt werden. Die United States Army Rangers, die Special Activities Division der CIA und das Nowheraki-SWAT, das nach dem Land der Handlung benannt ist. Die Fraktionen unterscheiden sich nicht nur durch Skins und Waffen. Stattdessen gibt es hier drei verschiedene Spielstile, Fähigkeiten und Einheitsdoktrinen.

Door Kickers 2 hat zum Release eine komplette Kampagne erhalten. Insgesamt enthält das Spiel über 90 Missionen. Hinzu kommen handgefertigte und generierte Kampagnen. Um den Wiederspielwert zu erhöhen gibt es auch einen Zufallsmissionsgenerator und einen vollwertigen Missions- und Leveleditor, mit dem man seine eigenen Inhalte erstellen kann. Das Spiel verfügt auch über eine Steam-Workshop-Integration. Dort gibt es jetzt schon über 7000 weitere Missionen. Im Workshop können auch benutzerdefinierte Einheiten und Total Conversions erstellt werden.

Door Kickers 2: Task Force North steht bei metacritic auf einem User Score von 8,0. Der Metascore steht aktuell noch aus. Auf Steam konnten die Wertungen den ersten Teil bereits überholen. Hier geben mehr als 8.000 Wertungen eine durchschnittlich Äußerst Positive Note. Zum Release ist Door Kickers 2 auf Steam noch um 10 Prozent reduziert. So ist der Titel zum Preis von 21,60 Euro erhältlich. Der Normalpreis beträgt 24,00 Euro.