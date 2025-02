Werbung

Mehr und mehr Spiele setzen in der Entwicklung auf Early Access. Besonders auf dem PC und der Plattform Steam ist dieser frühe Zugang zu einem Spiel, das eigentlich noch in der Entwicklung ist, sehr beliebt. Teilweise können Käufer das Spiel für einen Teil des Preises, den der fertige Titel aufruft, erwerben. Die Vollversion erhalten sie dann trotzdem automatisch zu Release.

Doch genau hier lauert eine der großen Gefahren dieses Systems: Immer wieder werden Spiele während dem Early Access abgebrochen und nie fertiggestellt oder angekündigte Updates lassen Monate oder gar Jahre auf sich warten. Dagegen möchte Valve, der Mutterkonzern hinter Steam, nun vorgehen.

Steam warnt PC-Spieler jetzt, wenn ein Early-Access-Spiel längere Zeit nicht mehr aktualisiert wurde. Die Seite SteamDB gibt Interessierten normalerweise viele Statistiken zur gesamten Datenbank von Steam. Dort können unter anderem aktuelle Spielerzahlen, Höchstwerte und deren Entwicklung über die Zeit eingesehen werden. In einem Social-Media-Post hat SteamDB nun auf die neue Funktion von Steam aufmerksam gemacht.

Die Meldung erscheint als zusätzlicher Hinweis in der Early-Access-Spiel- oder -Software-Box, die im Kopfbereich des entsprechenden Spiels im Shop angezeigt wird. Einen genauen Zeitraum, wann Steam vor verspäteten oder unregelmäßigen Updates warnt, scheint es nicht zu geben, aber IGN spricht von etwas über einem Jahr. Wenn länger keine Aktualisierung erfolgt ist, erscheint der Hinweis und warnt Spieler, dass die von den Entwicklern gelieferten Informationen eventuell nicht mehr korrekt sind und dass das auch für angegebene Zeitpläne gelten kann. Ebenso unklar wie der Zeitraum, nachdem die Meldung erscheint, ist die Definition, was Steam als Update anerkennt und was Entwickler tun müssen, damit der Kasten wieder aus ihrer Spielebeschreibung verschwindet.