Werbung

Kingdom Come Deliverance 2 ist erst gestern offiziell gestartet und dennoch kann sich das Entwicklerstudio von Warhorse jetzt schon über den Erfolg ihres neuesten Spiels freuen. Auf metacritic steht der Titel auf einer durchschnittlichen Wertung von 88. Auch auf Steam erhält das Spiel im Schnitt ein Sehr Positiv von mehr als 6.300 Wertungen. Damit sind mehr als 90 Prozent der abgegebenen Reviews positiv.

Aktuell finden sich laut SteamDB alleine auf Steam mehr als 171.000 gleichzeitige Spieler. Dabei wurde das Spiel nicht nur auf PC, sondern auch für Playstation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Damit wurden die Zahlen des Vorgängers um Längen übertroffen. Dessen Spielerrekord steht bei 96.000 gleichzeitigen Spielern mit aktuellen Zahlen von rund 25.000. Auch bei den Wertungen konnte Kingdom Come Deliverance II seinen Vorgänger bereits überholen. Dieser steht bei metacritic bei einem Metascore von 76 und einem User Score von 8,1.

Kingdom Come Deliverance II wirft seine Spieler in eine offene Spielwelt im Böhmen des 15. Jahrhunderts. Dabei schlüpfen sie in die Rolle des jungen Heinrich, der auch schon in Teil eins die Hauptrolle übernommen hat. Die Spiellandschaft wurde dabei verdoppelt und bietet noch mehr mögliche Aktivitäten und Nebenaufgaben, mit denen man sich im mittelalterlichen Alltag verlieren kann. Das Spiel gibt es in der Standard-Version für 59,99 Euro auf Steam. Die Gold-Edition kostet 79,99 Euro. Käufer erhalten hier zusätzlich das Jäger-Outfit und Zugriff auf alle drei Erweiterungen, die bereits angekündigt wurden.