In einem eigenen Spotlight zeigte Capcom am gestrigen vierten Februar was der japanische Entwickler in nächster Zeit plant. Vorgestellt wurden viele Remakes und Kollektionen klassischer Spiele, aber auch ein paar neue Titel. Im Anschluss an die Show erhielt das kommende Monster Hunter Wilds seinen eigenen Showcase, in welchem das Spiel noch einmal ausführlich präsentiert wurde. Monster Hunter Wilds soll schon am 28. Februar 2025 erscheinen.

Das Capcom Spotlight startete mit mit einer kurzen Vorstellung der neuen Kämpfer für Streetfighter 6. Es wurden auch die Termine und Austragungsorte für den diesjährigen Capcom Cup präsentiert. Mit der Marvel versus Capcom Fighting Collection erscheint eine neue Zusammenstellung alter Capcom Klassiker. Die Collection ist ab heute verfügbar. In der Capcom Fighting Collection 2 finden sich ebenfalls einige Klassiker. Darunter auch Capcom versus SNK 2, Powerstone, Powerstone 2 und viele weitere. Das Besondere an der Collection ist, dass der Online-Multiplayer bei diesen Titeln funktionell ist. Außerdem finden sich viele Features wie Bonus-Galerien unter dem mitgelieferten Material. Einige ausgewählte Titel haben auch neue Soundtracks erhalten, die die enthaltenen Musikstücke sinnvoll ergänzen sollen. Die Vorbestellung über die Webseite von Capcom wurde direkt nach dem Showcase aktiviert. Eine limitierte, physische Auflage der Collection beinhaltet auch ein Comic zu Capcom versus SNK 2.

Das geplante Sequel zu Okami zeigte einen Trailer mit einigen Gameplay-Szenen. Hinzu kam die Ankündigung, dass das Spiel ab jetzt auch in einem Bundle gemeinsam mit Kunitsu Gami: Path of the Goddess erhältlich ist. Fans von Resident Evil können das Remake des zweiten Teils nun auch auf dem iPhone und auf Mac spielen. Außerdem gibt es eine neue Ace Attorney Collection mit zwei Titeln der beliebten Anwaltsreihe.

Die meiste Aufmerksamkeit während der Show erhielt Onimusha Way of the Sword Teaser. Das Reboot der Schwertkampf-Action soll 2026 erscheinen. Der Titel schickt Spieler in die Edo Epoche in Japan. Das Spiel enthält zwar reale historische Personen, setzt jedoch auf ein Fantasy-Setting. Alles dreht sich um den Oni Handschuh, der es dem Spieler erlaubt, Seelen zu verschlingen und dadurch die bösen Dämonen zu töten, die das Land überrannt haben. Ein längerer Trailer ist jetzt auf der Website verfügbar. Während der Show wurde er nicht in Gänze gezeigt, da die gezeigten Amputationen in einigen Ländern zensiert werden. Außerdem erscheint noch in diesem Jahr eine Remastered Edition von Onimusha 2. Im Anschluss der Show ist ein großer Sale gestartet, bei welchem viele Capcom-Titel auf Steam stark reduziert angeboten werden.