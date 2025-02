Criterion legt Need for Speed vorerst auf Eis

Criterion legt Need for Speed vorerst auf Eis

Werbung

Dieses Jahr wird die Need-for-Speed-Reihe schon 31 Jahre alt - der erste Teil erschien bereits 1994. Electronic Arts agierte auch damals schon als Publisher. Die Entwickler des Spiels haben über die Jahre hinweg immer wieder gewechselt. Aktuell ist Criterion Games für die Reihe zuständig. Der letzte Teil erschien mit Need for Speed unbound bereits 2022.

In einer Pressemitteilung hat Publisher EA nun mitgeteilt, dass das gesamte Criterion Team ab jetzt für die Weiterentwicklung der Battlefield-Reihe zuständig ist. Das bedeutet zum aktuellen Zeitpunkt arbeitet niemand an bestehenden oder noch kommenden Need for Speed spielen. Schon zuvor wurde das Entwicklerteam rund um die Rennspiele entscheidend verkleinert, als 2023 einige Angestellte abgestellt wurden, um fortan am Shooter-Franchise zu arbeiten.

Anlässlich des 30. Geburtstages von Need for Speed hatten sich die Entwickler vor ziemlich genau einem Jahr gemeldet und verkündet, dass der neueste Teil bis zum Ende des Jahres weiter unterstützt wird. Diese Unterstützung scheint nun mit dem Ende von 2024 ausgelaufen zu sein und stattdessen fokussiert man sich auf Battlefield. Gegenüber Eurogamer hat Vince Zampella von EA jedoch geäußert, dass es auch gute Nachrichten für Fans gibt. Er hat im Gespräch explizit betont, dass das Need-for-Speed-Franchise nicht eingestellt wurde. Auch wenn es aktuell scheinbar keine Pläne für das Release eines neuen Teils gibt, scheint ein solcher zumindest also zumindest nicht völlig ausgeschlossen.

Wer sich Need for Speed Unbound zulegen möchte, kann dies zum Beispiel über Steam tun. Dort ist das Spiel aktuell um 86 % auf 9,79 Euro reduziert. Der Normalpreis beträgt 69,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Februar 2025. Unbound ist ebenfalls Teil des EA-Play Abos und wurde auch für Playstation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.