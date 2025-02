Werbung

In knapp einer Woche soll der neueste und mittlerweile siebte Teil der 4X-Reihe, Civilization VII erscheinen. Vorbesteller, die Zugriff auf den Early Access haben, können bereits ab dem 6. Februar spielen. Die Entwickler von Firaxis und Publisher 2K haben nun eine Roadmap für das Jahr 2025 vorgestellt.

Diese zeigt geplante Inhalte, die alle noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen. Dabei ist sie in vier große Bereiche aufgeteilt. Nach dem Launch im Februar folgen im März gleich zwei Release-Phasen. In der Ersten zu Anfang März gibt es für alle Spieler ein großes kostenloses Update. Dieses beinhaltet ein neues Event und ein neues Naturwunder. Hier wartet das Bermudadreieck auf die Spieler. Als kostenpflichtige Inhalte des "Kreuzwege der Welt"-Addons kommen aber Ada Lovelace als Anführerin und Karthago sowie Großbritannien als neue Zivilisationen ins Spiel. Zudem werden vier neue Naturwunder für Käufer freigeschaltet.

In der zweiten März Hälfte sollen weitere kostenpflichtige Updates für das Kreuzwege-Addon kommen. Hier wurde Simon Bolivar als neuer Anführer und die Zivilisationen Bulgarien und Nepal als spielbare Fraktionen angekündigt. Auch hier soll es wieder kostenlose Inhalte geben. Das Event Marvelous Mountains wartet ebenso wie das neue Naturwunder Mount Everest.

Von April bis September werden weitere Inhalte folgen, die noch nicht ganz genau feststehen. Bezahlt warten hier zwei neue Anführer, vier weitere Zivilisationen und vier neue Weltwunder im Paket Recht auf Herrschaft. Kostenlos sollen weitere Events, Herausforderungen und mehrere Updates ausgespielt werden. Die letzte Phase der Roadmap ist der Oktober. Was die Spieler hier erwarten können, ist aktuell aber noch nicht bekannt und wird mit einem simplen “more to come” angeteasert.

Sid Meier's Civilization VII erscheint am 11. Februar 2025. Auf Steam ist die Standardversion für 69,99 Euro erhältlich. Für 99,99 Euro gibt es die Deluxe Edition, die ebenfalls den Early Access Zugriff enthält. Darin finden sich zusätzlich die Inhalte der Kreuzwege-Erweiterung. Die Gründeredition kostet stolze 129,99 Euro und enthält das Gründerinhaltspack und das Paket Recht auf Herrschaft.