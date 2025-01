Werbung

Seit Release des ersten Star Wars Films 1977 sind unzählige weitere Filme, Serien sowie Spin-Offs erschienen und spätestens seit der Übernahme durch den Disney-Konzern ist das Franchise omnipräsent. So erschien auch 2024 mit Star Wars: Outlaws eine neue Umsetzung für PC und Konsolen. Spiele, die im Star Wars Universum angesiedelt sind, gibt es aber schon viel Länger.

Insgesamt vier der älteren Spiele, die allesamt zur Zeit der Prequels, also Episode I-III spielen, wurden jetzt als ein Gesamtpaket veröffentlicht. Star Wars Bounty Hunter erschien ursprünglich schon 2002. In dem klassischen Third-Person Action-Abenteuer übernehmen Spieler die Rolle von Jango Fett, dem Vater von Kult-Kopfgeldjäger Bobba Fett. Er wurde angeheuert, um einen dunklen Jedi einzufangen. Das Spiel erzählt eine Geschichte vor den Ereignissen von Star Wars: Episode II, in welchem Jango sein Leinwand-Debut hatte. Der Auftragskiller ist dabei bis an die Zähne bewaffnet und rückt Gegnern mit zwei Blastern, einem Flammenwerfer und einer Seilpeitsche zu Leibe.

Star War Episode I Jedi Power Battles hat schon ganze 25 Jahre auf dem Buckel. Das Side-Scroller-Arcade-Action-Spiel gibt Spielern die Möglichkeit, bekannte Charaktere wie Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Plo Koon, Adi Gallia oder Qui-Gon Jinn zu spielen. Die PC-Version entsperrt Darth Maul, Captain Panaka, Königin Amidala, Ki-Adi-Mundi und den Kampfdroiden von Anfang an als zusätzliche Figuren. Alle zehn Level der Kampagne können zu zweit im Couch-Koop gespielt werden.

Das älteste Spiel der Sammlung ist Star Wars Racer von 1999. Darin steuert man die bekannten Podracer durch acht verschiedene Welten. Insgesamt 21 der Gefährte stehen zur Wahl. Hinzu kommen mehr als 20 verschiedene Strecken und Gegner. Beinahe neu erscheint dagegen Republic Commando von 2005. Als Anführer einer Elitetruppe müssen Spieler hier in feindliche Lager eindringen und den Feind ausschalten. Dabei wird nicht nur die eigene Figur kontrolliert. Es ist wichtig, seine Kameraden über Befehle zu steuern. Im Online-Modus können bis zu 16 Spieler gemeinsam antreten.

Das Star Wars: Prequel Pack ist ab sofort für PC, Nintendo Switch und PlayStation 4 & 5 erhältlich. Auf Steam kostet das Paket aktuell 53,82 Euro.