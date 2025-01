Kingdom Come Deliverance 2

Werbung

Vor beinahe genau sieben Jahren erschien mit Kingdom Come Deliverance ein Überraschungshit und die tschechischen Entwickler von Warhorse haben mit dem Rollenspiel viele Spieler überzeugt. Sowohl die realistische Umsetzung der Spielwelt als auch die packende Geschichte haben bis heute eine treue Fangemeinde. Entsprechend große Hoffnungen werden in die Fortsetzung gesetzt, die am 4. Februar 2025 erscheinen soll.

In einem Post auf X zeigt die offizielle Seite des Spiels nun eine Karte mit den unterschiedlichen Uhrzeiten, zu denen der Preload für die Spieldateien verfügbar sein wird. Dabei gelten ja nach gewählter Plattform unterschiedliche Zeiten für den Start. Am längsten müssen PC-Spieler warten. Ihre Dateien werden erst ab dem 3. Februar um 17:00 Uhr verfügbar sein. PlayStation-Besitzer können genau 24 Stunden vorher, am 2. Februar mit dem Download beginnen. Als erstes sind die Downloads für Xbox verfügbar. Diese können schon seit dem 28. Januar gestartet werden. Für die Installation werden auf allen Plattformen ungefähr 100 GB Festplattenspeicher benötigt.

Das Release erfolgt für alle Plattformen gleichzeitig. Ab dem04. Februar 2025 um 17:00 Uhr soll Kingdom Come Deliverance 2 spielbar sein. Wer möchte, kann sich das Spiel noch bis dahin vorbestellen. Alle Vorbesteller erhalten eine zusätzliche Quest. Am Ende wartet ein legendäres Waffen- und Rüstungsset. Den Vorbesteller-Bonus gibt es unabhängig von der gewählten Version. Hier haben Spieler die Wahl zwischen der Standard-Variante für 59,99 Euro und der Gold-Edition für 79,99 Euro. In letzterer ist das Erweiterungspaket enthalten. Dieses umfasst drei DLCs, die bereits 2025 erscheinen sollen, ein Ausrüstungsset und die Bonusquest Löwenwappen.

Weitere Informationen zum Spiel, den Charakteren und der Welt von Kingdom Come finden sich auf der offiziellen Webseite.