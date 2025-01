Werbung

Das nächste Kapitel der beliebten Action-Spielreihe God of War könnte den legendären Kriegsgott Kratos in die Wüsten und antiken Städte Ägyptens führen. Einem Leaker (via X) zufolge plant Sony ein neues Spiel, das die die Figur in die ägyptische Mythologie verschlägt. Die Spekulation basiert darauf, dass Schauspieler aus dem Nahen Osten für ein bislang unbekanntes AAA-Spiel gesucht werden. Bereits 2018 erwogen die Santa Monica Studios ein ägyptisches Setting, entschieden sich dann jedoch für die nordische Mythologie.

Ein entscheidendes Rätsel ist, wer diesmal die Hauptfigur sein wird: Kratos, der über mehrere Spiele hinweg zur Ikone der Serie wurde, oder sein kampferprobter Sohn Atreus, der im letzten Spiel (God of War: Ragnarök) zunehmend an Bedeutung gewann. Die Wahl könnte die künftige Richtung der Serie stark prägen, denn während viele Fans Kratos als zentrale Figur bevorzugen, wäre ein Wechsel zu Atreus ein mutiger Schritt in eine neue Erzähltradition.

Konkrete Informationen sind noch rar, das Projekt scheint noch früh in der Entwicklung zu stecken. Der Casting-Prozess deutet darauf hin, dass das Spiel erst in einigen Jahren veröffentlicht wird - vermutlich sogar erst für Sonys nächste Konsolengeneration, die PlayStation 6, deren Release zwischen 2027 und 2028 erwartet wird.

Interessant ist, dass Sony kürzlich ein geplantes Live-Service-Game im God-of-War-Universum gestrichen hat, an dem Bluepoint Games, bekannt für das Demon's Souls-Remake, gearbeitet hatte. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich Sony und Santa Monica Studios stärker auf die Hauptreihe konzentrieren möchten, um die hohen Erwartungen der Fans zu erfüllen.

Sollte das ägyptische Setting Wirklichkeit werden, könnte die Serie nicht nur neue mythische Welten erschließen, sondern auch die charakterliche Entwicklung von Kratos und Atreus vorantreiben - in einer Kultur voller Götter, Rätsel und epischer Konflikte. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche Überraschungen die Entwickler bereithalten.