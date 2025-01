Highland Keep zeigt erste Eindrücke

Highland Keep zeigt erste Eindrücke

Werbung

Burgenfans erinnern sich gerne an die alten Stronghold-Spiele zurück und soll Highland Keep einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgen. Das Spiel stammt von einem einzigen Entwickler, der sich passend zum Spiel HighlandArchitect nennt. Die Ziele der Entwicklung wären sogar für ein komplettes Studio ziemlich ambitioniert, aber Titel wie Manor Lords haben in der Vergangenheit bewiesen, dass auch einzelne Entwickler überzeugende Spiele abliefern können.

Auf X zeigt HighlandArchitect bereits einige erste Eindrücke des Spiels. Zu sehen sind neben Landschaften auch schon einige Outfits und Charaktere. Erste Versuche der Mechaniken, die zum Holzfällen oder dem heiß erwarteten Burgenbau nötig sind, können auch schon begutachtet werden. Sogar das Hauptmenü des Spiels soll schon überzeugen. Im Hintergrund ist kein einfaches Bild zu sehen. Stattdessen hat Kacper Szwajka, wie HighlandArchitect wirklich heißt, hier eine Vorschau auf die Spielwelt vorgesehen, die mit animierter Umwelt daher kommt.

Auch beim Genre hat sich das Spiel hohe Ziele gesetzt. Burgenbau ist nur ein kleiner Teil der geplanten Mechaniken. Vielmehr soll es einen Aufbau-Part, einen RTS-Part und auch Survival-Mechaniken geben. Obendrauf kommen Rollenspiel-Elemente. Spieler müssen sich in der dritten Person gegen Angreifer zur Wehr setzen und nach Ressourcen suchen, um ihr Überleben zu sichern. Der Baumodus wechselt dann in die Vogelperspektive und lässt Spieler die Burg ihrer Träume von Grund auf nach den eigenen Ideen bauen. Die Spielwelt soll ebenso realistischen wie düster werden und orientiert sich am mittelalterlichen Schottland. Das dynamische Wetter und die Tag-Nacht-Zyklen sollen zur Immersion beitragen und die Sicht, das Gameplay und das Verhalten der Feinde beeinflussen.

Aktuell hat das Spiel noch keinen Release-Termin. Wer möchte, kann sich das Spiel aber jetzt schon auf die Wunschliste auf Steam setzen. Auf der Steam-Page findet sich auch der Hinweis, dass Teile der Promo-Bilder und der 2D-Kunst mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde.