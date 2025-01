Phantom Blade Zero

Bisher hat Phantom Blade Zero noch keine offizielles Release-Datum erhalten und dennoch zeigen die Entwickler des Spiels auf Youtube einen neuen Trailer. Dieser erscheint pünktlich zu chinesischen Neujahrsfest. S-Game will den Fans damit ein erfolgreiches Jahr der Schlange wünschen. In erster Linie soll der Trailer die verbesserte Grafik und die überarbeiteten Effekte zeige.

Die Entwickler geben an, dass das Spiel nun den Standards der nächsten Generation entspricht. Die Playstation 5-Version läuft flüssig und stabil und unterstützt auch die verbesserte Grafik auf der PS5 Pro. Als Referenz hat man während der Entwicklung Hongkong-Kampfkunstfilme der 1980er und 1990er Jahre genutzt. Außerdem hat man sich an den traditionellen Techniken und Philosophien der chinesischen Kampfkünste orientiert.

Im neuen Trailer will man nun die Kampftechniken vorstellen. Im Video geht es gegen die Seven Judgements, die in einer schwer zu brechenden Formation kämpfen. Dabei bildet einer der sieben Krieger als Anführer das Herz der Formation. Spieler müssen gleichzeitig mit mehreren Feinden fertig werden und nach Gelegenheiten suchen Decree, das Herz der Formation, anzugreifen. Wenn Decree Schaden nimmt, opfern seine Kameraden ihre eigene Gesundheit, um ihn zu heilen. Umgekehrt kann er auch seine Verbündeten wiederbeleben. Manchmal geht der Anführer auch auf Distanz und befiehlt der Gruppe einen koordinierten Angriff gegen unseren Helden Soul. Der Kampf verfügt über zwei Phasen.

Passend zum anstehenden Jahr der Schlange zeigt der Clip auch Waffen mit Schlangenthematik. Die weiße Python und Rote Viper sind ein Paar unterschiedlich langer Schwerter. Die Mischung aus Lang- und Kurzschwert setzt dabei den Schwerpunkt auf Multihit-Kombos mit abwechselnden Angriffen. Außerdem gibt es die Giftige Weichklinge zu sehen. Dieses flexible Schwert setzt auf Kontern und Abwehren. Die Links zum Trailer und den Social Media Kanälen von S-Game gibt es auch auf der offiziellen Webseite.