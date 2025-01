Werbung

Electronic Arts plant das Ende des Betriebs seiner Plattform Origin, die seit 2011 als Vorreiter unter den Publisher-Launchern diente. Konkret ab dem 17. April 2025 steht Origin nicht mehr zur Verfügung. Ursächlich dafür ist das Support-Ende für 32-Bit-Systeme seitens Microsoft. Nutzer müssen zur moderneren, 64-Bit-kompatiblen EA App wechseln, um weiterhin den Zugriff auf ihre Spielebibliothek zu behalten.

Die Einstellung ist Teil einer strategischen Umstellung, da die veraltete Software nicht mehr mit aktuellen Betriebssystemen kompatibel ist. Für Spieler mit 32-Bit-Systemen bietet EA jedoch keine alternative Lösung an, was diese Nutzergruppe vor ein Problem stellt. Ein Umstieg auf ein 64-Bit-System ist damit unerlässlich. Speicherstände sollen sich jedoch problemlos migrieren lassen, sofern in Origin die automatische Cloud-Speicherung aktiviert ist. Ohne diese Funktion ist eine manuelle Übertragung erforderlich.

Auch der Transfer der Spielebibliothek selbst soll sich simpel gestalten: Nutzer melden sich mit ihrem bestehenden EA-Konto einfach in der neuen App an. Bereits heruntergeladene Spiele bleiben erhalten und müssen nicht erneut installiert werden. Allerdings garantiert EA nicht, dass installierte Mods nach dem Wechsel noch funktionieren.

Seit 2019 sind viele EA-Titel allerdings auch wieder auf Steam erhältlich. Neben Klassikern wie Command & Conquer können auch aktuelle Veröffentlichungen wie Dragon Age: The Veilguard über die Plattform von Valve gespielt werden. Dies gibt Spielern die Möglichkeit, den EA-Launcher vollständig zu umgehen.

Die Abschaltung von Origin markiert das Ende einer Ära und läutet den vollständigen Übergang zur EA App ein. EA signalisiert damit klar, dass die Zukunft im 64-Bit-Standard liegt.