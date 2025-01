Age of Darkness - Final Stand wurde veröffentlicht

Gestern hat Age of Darkness: Final Stand die Early Access Phase verlassen. Das Strategiespiel setzt auf den Mechanismus, den auch Titel wie They are Billions nutzen. Die Spieler bauen ihre Stadt tagsüber auf und müssen diese dann nachts gegen riesige Gegnerhorden verteidigen.

Die Entwickler von PlaySide werben hier mit der eigens entwickelten Technologie namens SwarmTech. Durch diese kann das Spiel bis zu 70.000 feindliche Einheiten grafisch auf dem Bildschirm darstellen. Zur Verteidigung stehen den Spielern verschiedene Bauwerke zur Verfügung. Zu Mauern und Türmen kommen noch verschiedene Fallen und auch Bodentruppen. Die einfachen Soldaten werden dabei von einzigartigen Heldeneinheiten unterstützt, die helfen sollen, die Nächte zu überleben. Auf den Seiten der angreifenden Nachtmahre gibt es aber auch besondere Einheiten wie Speier, Brecher und Gespenster. Hier gibt es aber auch umherstreifende Elite-Nachtmahre, wertvolle Dunkelessenz fallen lassen, wenn die Spieler es schaffen sie zu besiegen.

Zur Veröffentlichung erhielt das Spiel mit Version 1.0 noch einmal einige große Neuerungen. So kamen fünf neue Helden mit jeweils eigenen Fähigkeiten ins Spiel. Es gibt auch neue Fraktionen namens Orden, Rebellion und Volatisten. Ab sofort ist die Einzelspielerkampagne mit zehn Kapiteln spielbar. Zum Release wurden allen Fraktionen noch einmal neue Einheiten und Gebäude spendiert. Die Umgebungsgrafik wurde verbessert und Steam-Achievements aktiviert. Vor allem ist der Multiplayer-Koop nun ebenfalls spielbar.

Zum Release ist das Spiel mit einem Rabatt von 65 % erschienen. Dieser gilt noch bis zum 27. Januar 2025. Somit kostet Dark Age: Final Stand aktuell 9,44 Euro auf Steam. Der reguläre Preis beträgt 26,99 Euro. Die kompletten Patch-Notes zu Update 1.0 und Links zu den Social Media Kanälen der Entwickler finden sich im Blog-Post zum Release.