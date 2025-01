Werbung

Die Plattform Good Old Games, kurz GOG, wurde schon 2008 gegründet. Sie wird von CD Projekt Red, den Entwicklern hinter der Witcher-Reihe betrieben. Wie der Name der Seite bereits vermuten lässt, finden sich neben aktuellen Titeln auch viele Klassiker im Katalog. Nun hat man bekannt gegeben, dass man sich gerne intensiver an der Rettung und dem Erhalt alter Spieletitel beteiligen möchte. Dazu ist man der European Federation of Game Archives, Museums and Preservation Projects, kurz und knackig EFGAMP genannt, beigetreten.

Die EFGAMP ist die größte Organisation in Europa, die sich dem Erhalt von Videospielen als Kulturerbe verschrieben hat. Sie wurde 2012 gegründet und vertritt bereits über 20 Kulturerbe-Institutionen und andere Organisationen. Dazu zählen neben Basisinitiativen auch Einrichtungen wie Nationalbibliotheken, die digitale Spiele sammeln und erhalten wollen. Zu den Mitgliedern gehören renommierte Einrichtungen wie VIGAMUS - The Video Game Museum in Rom, MO5.COM in Frankreich, Computerspielemuseum in Berlin, The Netherlands Institute for Sound & Vision und Embracer Games Archive. Mit GOG tritt erstmals eine polnische Einrichtung bei.

GOG hat bereits 2024 das GOG Preservation Program ins Leben gerufen. Damit hat man bereits mehr als 100 Spiele zugänglich und spielbar gehalten. Spiele werden nicht einfach nur hinzugefügt. Sie erhalten auch teilweise signifikant Verbesserungen, um sie lauffähig zu halten. Wichtig ist den Machern, dass die Kompatibilität mit modernen Systemen gewährleistet wird. In Zukunft wolle man verstärkt mit Museen, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen weltweit zusammenarbeiten. Die EFGAMP erhofft sich dabei vor allem, von den Erfahrungen zu profitieren, die GOG bereits bei der Aufbereitung klassischer Spiele für moderne Systeme gemacht hat. Durch den weltweiten Vertrieb über die Plattform von GOG will man die geretteten Spiele einem größeren Publikum zugänglich machen. Die ausführliche Pressemitteilung findet sich im Blog von Good Old Games.