Im November 2024 ist S.T.A.L.K.E.R. 2 erschienen. In unserem Test hatte das Spiel noch mit vielen Bugs und veraltetem Gameplay zu kämpfen. Einer der ehemaligen Entwickler aus dem Team rund um S.T.A.L.K.E.R. hat mit VG Entertainment mittlerweile ein eigenes Studio gegründet. Dieses hat nun mit Forest Reigns einen neuen Singleplayer-Shooter angekündigt.

Im Spiel geht es ins postapokalyptische Paris. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenz-Spielen wird hier aber nicht die Geschichte rund um eine weitere Nuklear-Katastrophe oder einen großen Krieg erzählt. Stattdessen ist es Mutter Natur, die der Menschheit ein Ende bereitet hat. Die Flora ist aber nicht zwingend unser Feind. Vielmehr können Spieler teilweise mit den mutierten Pflanzen interagieren, um sie gegen andere Fraktionen und Plünderer einzusetzen. Beispielsweise können Bäume als Deckung genutzt werden. Es geht aber auch innovativer: Einige Pflanzen geben verschiedene Vorteile ab, wenn sie beschossen werden. So kann man an Granaten kommen, oder die Umwelt anders als Waffe einsetzen.

Auch bei der Erkundung kommt es darauf an, wie die Spieler mit der Welt interagieren. Es soll aber auch möglich sein, es sich mit der Umwelt zu verscherzen. Dann findet man sich schnell in der grünen Hölle wieder. Als wäre all das noch nicht genug, soll auch Survival eines der Kernelemente des Spiels werden. Spieler müssen mit den NPCs um knappe Ressourcen konkurrieren und entscheiden, welche Gefahren sie eingehen, um verlassene Gebäude zu plündern. Zur Geschichte ins noch nicht viel bekannt, außer dass sie nicht linear erzählt wird und es verschiedene Fraktionen von Überlebenden gibt. Alle Entscheidungen, die die Spieler treffen sollen Auswirkungen auf das Spiel haben. Man kann also vermuten, dass es mehrere Enden gibt. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Forest Reigns. Wer möchte, kann sich das Spiel auf Steam auf die Wunschliste setzen. Die offizielle Website bietet weitere Informationen.