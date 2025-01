Mehr Infos zu The Blood of Dawnwalker

Werbung

Bereits im Dezember 2024 hatte das Studio Rebel Wolves eine Show für den dreizehnten Januar 2025 angekündigt. Dabei sollte es neue Material zum Erstlingswerk des Studios zu sehen geben. Bisher waren die Infos bezüglich The Blood of Dawnwalker eher rar. Die gestrige Show hat das geändert und endlich einen vollwertigen Trailer für das Rollenspiel präsentiert.

Was The Blood Of Dawnwalker zeigt, ist nichts für schwache Nerven. Schon im ersten Trailer geht es blutig zu. Im Video will ein junger Mann seine Schwester vor einer Bande Rittern beschützen. Diese wollen das Mädchen töten, da sie mit der Pest infiziert ist. Die Szene nimmt eine überraschende Wendung wenn ein Rudel Vampire die Ritter kurzerhand abschlachtet.

Das Action-Rollenspiel führt die Spieler in eine finstere Version des Mittelalters, in welcher neben der Pest offenbar auch Vampire den Einwohnern das Leben schwer machen. Sowohl das Setting als auch die musikalische Untermalung dürften Fans an die Spiele der Witcher-Reihe erinnern. The Blood of Dawnwalker soll nur das erste Kapitel einer ganzen Rollenspielsaga werden. Die Entwickler selbst beschreiben den Titel als "Einzelspieler-Open-World-Dark-Fantasy-Action-RPG". Inhaltlich setzt am auf eine packende Story.

Im finalen Spiel sollen Spieler in die Rolle von Coen schlüpfen. Dieser ist der namensgebende Dawnwalker und bewegt sich zwischen der Welt des Tages und dem Reich der Nacht. Manch einer denkt hier vielleicht an den Daywalker Blade. Jedenfalls stehen uns im Spiel lediglich 30 Tage zur Verfügung, um unsere Familie zu retten. Wie genau das spielerisch umgesetzt wird, ist noch unklar. Entwickelt wird das Spiel auf der Unreal Engine 5 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Weitere Informationen finden sich auch auf der offiziellen Webseite. Einen genauen Release-Termin hat The Blood Of Dawnwalker noch nicht.