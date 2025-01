Werbung

Im Dezember 2024 ist die Neuinterpretation von Delta Force in den Early Access gestartet. Der Free-2-Play-Shooter wurde von Team Jade entwickelt und von der TiMi Studio Group veröffentlicht. Seit Release tummeln sich laut SteamDB immer um die 100.000 gleichzeitige Steam-Spieler im Spiel. Im Schnitt wird das Spiel auf Steam als größtenteils positiv bewertet.

Zum Start in das neue Jahr haben die Entwickler nun in einem Live-Stream über die Zukunftspläne des Titels gesprochen. Anlass dafür ist der Start der neuen Season am 18. Januar 2025 und die Vorstellung der Roadmap für das aktuelle Jahr. Unter dem Namen Starfall bringt die neue Season Inhalte für Single- und Multiplayer. Mit Trainwreck und Knife Edge gibt es dazu gleich zwei neue Karten. Die bereits vorhandenen Maps Space City und Zero Dam werden vergrößert. Sineva stößt als neuer Operator zu der Truppe und bringt einen taktischen Schild mit sich. Drei neue Waffen werden ebenfalls veröffentlicht. Mit Capture The Flag kommt ein Klassiker als neue Spielmodus. Wer nicht gegen andere Spieler antreten will, kann sich in der Koop-Kampagne versuchen. Diese startet zeitgleich mit der neuen Season.

Für das restliche Jahr kündigt die Roadmap insgesamt vier Seasons an. Neben neuen Operatoren, Fahrzeugen und Gadgets sollen auch regelmäßig bestehende Karten überarbeitet und angepasst werden. Auch eine Nachtversion von einigen bestehenden Karten wurde angekündigt. Zum Start jeder Season soll es auch einen jeweils neuen Season-Pass und entsprechende kosmetische Inhalte geben. Da es sich bei Delta Force um einen Free-2-Play-Titel handelt, sind entsprechende kostenpflichtige Inhalte über den Ingame-Shop verfügbar. W

er einen Blick auf den Titel werfen will, kann ihn bei Steam herunterladen. Es muss allerdings auch ein Account bei Level Infinite angelegt werden.