Im September 2024 erschien Warhammer 40.000: Space Marine 2. Das Spiel setzte die Geschichte rund um Titus fort, die die Entwickler 2011 begonnen hatten. In unserem Review konnte der actiongeladene Titel durchaus überzeugen. Nun haben die Entwickler ein Update dazu gegeben, was sie für das neue Jahr planen und ob es Anpassungen an der zuvor veröffentlichten Roadmap gibt.

Auf Steam veröffentlichten die Entwickler einen Artikel mit neuen Informationen rund um den Titel. Anlass dafür ist, dass man rund die Hälfte der zuvor veröffentlichten Roadmap mittlerweile abgearbeitet hat. Entsprechend zeigt der Beitrag zuerst eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Updates. Darunter die Einführung neuer Missionen und das Erreichen von fünf Millionen Spielern. Die kommenden Inhalte sollen sich auf den Ausbau der Multiplayer-Modi konzentrieren.

Hier soll es eine neue PvP-Map geben. Auch wenn sie noch namenlos ist, wird angedeutet, dass sie mit einer geschlossenen Umgebung mit vielen engen Passagen aufwarten wird. So sollen Spieler gezwungen sein, mehr auf Nahkampf zu setzen. Patch 7.0 soll außerdem benutzerdefinierte PvP-Lobbys implementieren. Dort kann mit Modifikatoren gespielt werden. Auch kann man die Anzahl der Spieler ändern, um Matches mit bis zu 6v6 möglich zu machen. Zeitlimit und maximale Punktzahl können ebenso festgelegt werden. Außerdem ist es dort möglich, mehr als zwei Spieler für jede Klasse zu haben.

Es soll aber auch Neue PvE-Inhalte geben. Dazu zählt der lange erwartete Horde-Modus, der später im Jahr 2025 erscheinen soll. In Saison 3 wird ein Prestige-Rang eingeführt. Darüber hinaus werden neue Operationen und neue Feinde eingefügt. Ein neuer Schwierigkeitsgrad soll neue Herausforderungen bieten. Als neuer spielbarer Champion wird der Salamander Champion ins Spiel kommen. Dieser wird ein Scharfschütze sein, verfügbar im PvE und PvP.