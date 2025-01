Werbung

Schon 2010 ist Primal Carnage gestartet. Der asymmetrische Shooter schickt Spieler in eine Welt, in der sich Menschen und Dinosaurier gegenüber stehen. In den letzten Jahren wurde das Spiel mit neuen Inhalten und Updates versorgt, um die Spieler bei der Stange zu halten. Seit einigen Jahren gibt es allerdings eine verbesserte Version namens Primal Carnage: Extinction. Diese ist bislang aber nur für PC-Spieler über Steam zugänglich.

Am 02. Januar 2025 veröffentlichten die Entwickler nun ein kurzes Video auf ihrem Youtube-Kanal. Der kurze Teaser verspricht, dass das verbesserte Primal Carnage mit dem Namenszusatz Evolution im Jahr 2025 für PlayStation 4 und 5 erscheinen soll. Ein wenig selbstironisch ist unter dem Releasezeitpunkt noch "we promise" eingefügt. Den Entwicklern scheint durchaus bewusst zu sein, dass die Spieler schon lange auf die Veröffentlichung warten. So betonen sie im angepinnten Kommentar noch einmal extra, dass sie mit der Entwicklung wirklich beinahe fertig sind.

Immerhin kann das Spiel seit der Ankündigung im PlayStation-Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Ein genaues Datum wird dort nicht verraten. Die neue Fassung soll ein stark erweitertes Spielerlebnis, das speziell auf die PlayStation zugeschnitten ist, bieten. Dazu zählt eine robuste Controller-Unterstützung, neue Waffen, neue Fähigkeiten und auch neue Dinosaurier. Hinzu kommt eine überarbeitete Grafik bei höherer Auflösung und Framerate.

Alle weiteren Informationen, auch zum Originalspiel und zu Extinction, finden sich auf der offiziellen Webseite.