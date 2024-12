Agatha Christies Death on the Nile angekündigt

Agatha Christies Death on the Nile angekündigt

Werbung

Die Werke von Agatha Christie sind beinahe 100 Jahre alt. Der Klassiker Tod auf dem Nil erschien bereits 1937. Das Buch wurde seither mehrfach für andere Medien adaptiert. Die bekannte Verfilmung mit Sir Peter Ustinov stammt von 1978. Die aktuellste Umsetzung ist gerade erst zwei Jahre alt, konnte das Publikum und die Kritiker jedoch laut metacritic nicht wirklich überzeugen. Der Metascore liegt bei 52, der User Score bei 5,7.

Eine Umsetzung der Romane als Videospiel ist ebenfalls keine neue Idee: Mord im Orientexpress wurde bereits im letzten Jahr von Microids für die aktuellen Plattformen veröffentlicht. Bei metacritic vergaben die Kritiker einen Metascore von 64. Bei den Spielern kam der Titel wesentlich besser an und steht auf einem Rating von 8,3. Auch die Umsetzung von Tod auf dem Nil kommt Microids und soll 2025 für alle gängigen Plattformen und PC veröffentlicht werden.

Agatha Christie: Tod auf dem Nil wird wenig überraschen als Detektiv-Adventure umgesetzt. Man will der Geschichte allerdings eine neue Wendung verleihen. Die Handlung wird dabei in die 1970er-Jahre versetzt. Spieler können sowohl als Hercule Poirot als auch als Jane Royce spielen. Beide Figuren bieten einzigartige Perspektiven. Ihre Handlungsstränge werden im Finale zusammengeführt. In der Handlung wird eine friedliche Kreuzfahrt auf dem Nil durch ein schreckliches Verbrechen gestört. Die Ermittlungen führen im Laufe des Spiels von London nach Mallorca, New York und schließlich wieder Ägypten. Die Geschichte endet nicht mit dem Buch und enthält selbst für Fans von Agatha Christie noch Überraschungen.

Um zum Ergebnis zu kommen, können Spieler eine verbesserte Mindmap nutzen. Dort sammeln sie dynamisch Fakten und stelle Verbindungen her, um Schlussfolgerungen zu ziehen und die Geschichte voranzutreiben. Wer genügend Beweise gesammelt hat, kann Verdächtige konfrontieren und die Wahrheit ans Licht bringen. Das Spiel hat aktuell noch kein genaues Release-Datum. Es soll jedoch 2025 erscheinen.

Wer möchte, kann sich Agatha Christie: Tod auf dem Nil jetzt schon auf die Steam-Wunschliste setzen.