Anfang Dezember ist Path of Exile 2 in den Early Access gestartet und mit beinahe 600.000 gleichzeitigen Spielern in der Spitze konnte der Titel viele Spieler von sich überzeugen. Da sich das Spiel noch in der Produktion befindet, gibt es aber auch noch viele Baustellen und Probleme. Entsprechend umfangreich sind die Patches der Entwickler.

Das nun veröffentlichte Update 0.1.0e soll über 100 Verbesserungen ins Spiel bringen. Es ist davon auszugehen, dass bis zum geplanten Full-Release im nächsten Jahr noch mehrere große Updates erscheinen werden. Viele Spieler freuen sich besonders über die Korrekturen am Endboss Blackjaw. Hier wurden die Hitboxen überarbeitet. Vor dem Patch trafen seine Fähigkeiten nämlich auf einem wesentlich breiteren Gebiet, als die Animationen suggerierten.

Zu den weiteren Neuheiten, die der Patch ins Spiel bringt, zählt das Schnellreisen zwischen Checkpoints. Es wurden auch neue Checkpoints eingefügt. Wer sich verskillt hat, kann seine Punkte nun wesentlich günstiger zurücksetzen. Nähere Informationen zu einem Skill können jetzt mit einem Rechtsklick eingeblendet werden. Hinzu kommen etliche Bug-Fixes und insgesamt zwölf Client-Absturzursachen die behoben wurden. Eine komplette Auflistung der mehr als 100 Änderungen findet sich bei Maxroll.