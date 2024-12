Von den Empire of the Ants Machern

Werbung

Der Publisher Microids ist vielen wahrscheinlich ein Begriff, da der französische Konzern das Remake von Empire of the Ants verlegt. Der Titel kommt bei metacritic auf einen Metascore von 77 und einen User Score von 8,4. Nun hat man zusammen mit den Entwicklern von Savage Level ein neues Spiel veröfentlicht. Flint: Treasure of Oblivion ist am 17. Dezember 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erschienen.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein taktisches RPG. Im Mittelpunkt stehen Erkundung, strategische Kämpfe und eine Geschichte rund um Piraten, Geheimnisse und unbezahlbarer Schätze. Die Spieler stechen der Seite von Kapitän Flint, seinem Ersten Offizier Billy Bones und ihrer Truppe aus Veteranen der Meere in See. Die Gruppe sucht einen legendären Schatz, der Freiheit und Reichtum verspricht. Die Story wird dabei im traditionellen Comic-Stil erzählt und ist laut den Entwicklern historisch inspiriert, wenn auch mit Fantasy-Elementen ausgeschmückt.

Flint: Treasure of Oblivion baut auf eine rundenbasierte Kampf-Mechanik. Das Spiel hat sich zum Ziel gesetzt, Mechaniken aus Rollenspielen und Brettspielen zu verbinden. Die Spieler bauen ihre Crew im Verlauf des Spiels auf. Dabei besitzt jedes Mitglied seine eigenen Fähigkeiten. Diese müssen taktisch eingesetzt werden und Spieler können ihr Team und ihre Spielweise nach ihren eigenen Vorstellungen anpassen. In der taktischen Phase der Kämpfe nutzen Spieler dann die Fähigkeiten ihrer Helden und die Attribut-Karten, um ihre Crew-Mitglieder zu verbessern und einen Vorteil über die Gegner zu erhalten.

Gute Vorbereitung vor den Runden ist der Schlüssel zum Erfolg. Nur wer seine Crew-Mitglieder geschickt auswählt und mit neuen Fähigkeiten ausstattet, hat eine Chance. Auch die Würfel-Würfe, die über den Ausgang der Runden entscheiden, können verbessert werden. Die Welt von Flint erstreckt sich von der französischen Stadt Saint-Malo bis hin zu den exotischen Landschaften von Zentralamerika. Die Welt wurde in Unreal Engine 5 erschaffen. Wer sich Flint: Treasure of Oblivion kaufen möchte, erhält den Titel aktuell reduziert für 19,99 Euro auf Steam. Der Normalpreis liegt bei 24,99 Euro.