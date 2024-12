Sony will Elden Ring Macher kaufen

Sony will Elden Ring Macher kaufen

Werbung

Schon seit einiger Zeit gab es immer wieder Gerüchte darum, dass Sony plant From Software zu übernehmen. Bei dem japanischen Entwickler-Studio handelt es sich um die Firma, die hinter den Dark Souls Spielen und auch Elden Ring steht. Nun hat sich Sony erstmals offiziell zu den Spekulationen geäußert und bestätigt ein gewisses Interesse an dem japanischen Medienkonzern.

Statt einer Übernahme von From Software steht aber ein Kauf von Kadokawa im Raum. Kadokawa ist die Muttergesellschaft der Elden Ring Schmiede FromSoftware. In einem Interview mit Yahoo Japan äußerte sich Sony sehr vorsichtig zu den Übernahmegerüchten. Man habe eine erste Absichtserklärung abgegeben, so das Unternehmen. Ob es tatsächlich zu einer Übernahme kommt, bleibt jedoch abzuwarten. Sony bittet um Verständnis dafür, dass man sich zu diesem Zeitpunkt nicht weiter äußern möchte.

Bereits vor einigen Wochen hatte Kadokawa selbst bestätigt, dass es Gespräche mit Sony über eine mögliche Übernahme gebe. Das Unternehmen betonte jedoch, dass es nur an einem vollständigen Verkauf interessiert sei. Zu dem Konzern gehören nämlich etliche Unterkategorien. Sony könnte vor allem an den Gaming- und Anime/Manga-Sparten von Kadokawa interessiert sein. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem die Dark Souls- und Elden Ring-Reihe sowie die Manga-Serie Delicious in Dungeon, die auch als Anime adaptiert wurde und auf Netflix zu sehen ist.

Sollte Sony FromSoftware, beziehungsweise Kadokawa, tatsächlich übernehmen, hätte dies weitreichende Folgen für die Gaming-Welt. Die Verhandlungen befinden sich scheinbar noch in einem frühen Stadium und es ist unklar, wie lange sie dauern werden. Sollte FromSoftware Teil von Sony werden, ist es wahrscheinlich, dass zukünftige Spiele des Studios zunächst exklusiv für PlayStation-Konsolen erscheinen werden. Mit den finanziellen Mitteln von Sony könnte FromSoftware allerdings auch größere und aufwendigere Spiele entwickeln. Einige Fans befürchten jedoch, dass Sony die kreative Freiheit von FromSoftware einschränken könnte, um sicherzustellen, dass die Spiele kommerziell erfolgreich sind.