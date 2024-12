The Last of Us Part II Remastered

Werbung

Schon vor vier Jahren ist The Last Of Us Part 2 erschienen. Da das Spiel ursprünglich für die damals aktuelle Playstation 4 konzipiert war, erschien im Januar 2024 einer Remaster-Edition, die das Spiel auf den aktuellen Stand heben sollte und es auf die Playstation 5 brachte. Seither haben PC-Spieler auf einen Release des Spiels für den heimischen Rechner gewartet.

Naughty Dog hat in einer kürzlich erschienenen Pressemitteilung einen Release-Termin für die PC-Version des Spiel angekündigt. Diese wird ab dem 3. April 2025 über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein wird. Die PC-Version wurde von Naughty Dog zusammen mit den Entwicklungspartnern bei Nixxes Software und Iron Galaxy Studios entwickelt. Der zuständige Game Director Matthew Gallant gibt an, dass das Team sich sehr darüber freut, The Last of Us Part II auf den PC zu bringen. Dabei werden natürlich auch die neuen Features, der Remastered-Version für Playstation 5 hinzugefügt. Dazu zählen ausführlichen Kommentare hinter den Kulissen und der Roguelike-Modus No Return. Ziel der Entwickler sei es, dass sich das Spiel auf dieser neuen Plattform großartig anfühlt und die hohe Leistung und die robusten Funktionen bietet, die PC-Spieler erwarten.

Im No Return Roguelike-Modus erwartet Spieler eine Reihe von Levels, die mit einem Entwicklerkommentar versehen sind. In den Lost Levels findet sich unter anderem ein Freispielmodus für Gitarren. The Last of Us Part II Remastered soll für den PC neu optimiert und verbessert werden. Die PC-spezifischen Features und Spezifikationen sollen in Zukunft noch näher beleuchtet werden. Aktuell kann das Spiel lediglich auf die Wunschliste gesetzt werden.

Eine PC-Version von Teil 1 wurde bereits im März 2023 veröffentlicht. Wer den Beginn der Geschichte also noch nachholen möchte, kann sich das Spiel aktuell für 29,99 Euro bei Steam sichern. Regulär kostet der Titel 59,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 19. Dezember 2024.