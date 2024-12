Werbung

Kurz vor Weihnachten gibt es immer wieder Sonderangebote auf den verschiedensten Webseiten. Humble Bundle hat aktuell mehrere Pakete im Angebot. Sowohl Rollenspiel-Fans, Shooter-Spieler als auch Disney-Fans werden fündig.

Das Rollenspiel-Paket beinhaltet gleich zwölf Titel von Beamdog und Owlcat. Mehrere Pathfinder-Titel werden zusammen mit Baldur's Gate 1 & 2 angeboten. Der neueste Teil der Reihe fehlt. Dafür ist aber Warhammer 40K: Rogue Trader enthalten. Ebenso Planescape Torment und Icewind Dale. Wer mindestens 28,59 Euro zahlt, erhält alle zwölf Spiele und kann selbst die Verteilung des gespendeten Betrages bestimmen. Wer mehr geben möchte, kann dies natürlich ebenfalls tun. Dieses Bundle hat bisher über 13.000 Euro für Wohlfahrtsorganisationen gesammelt.

Ein weiteres Paket fokussiert sich auf Inhalte von Disney. Darin enthalten sind einige echte Klassiker. Neben Monkey Island finden sich auch Star Wars Titel wie Knights of the Old Republic, Empire at War und Jedi Knight: Jedi Academy. Indiana Jones and The Emperor's Tomb zeigt Indys letztes Bildschirm-Abenteuer vor dem aktuellen Indiana Jones und der große Kreis. Fans von Klemmbausteinen können sich über drei Klötzchen-Abenteuer freuen. Lego Star Wars The Complete Saga, Lego Star Wars 3, Lego Indiana Jones 1 & 2 und Lego Pirates of the Caribbean gehören auch zur Sammlung. Insgesamt 17 Spiele gibt es für alle, die mindestens 9,35 Euro zahlen.

Bei dem SciFi Shooters Bundle ist auch ein Star Wars Titel zu finden. Neben Dark Forces gibt es aber auch alle Crysis Spiele, Prey, Doom und System Schock. Für alle acht Spiele werden mindestens 18 Euro fällig.