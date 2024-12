Neuer DLC bringt Ready or Not auf eine Bohrinsel

Vor einem Jahr ist Ready or Not erschienen. Der geistige Nachfolger der SWAT-Spiele hat bei metarcitic einen Metascore von 79 und einen User Score von 8,3. Zu Release hatte der Shooter über 55.000 Spieler. Seither sind die Zahlen zwar stark abgefallen, aber man bewegt sich immer noch bei um die 7.000 Spielern. Im Juli ist mit Home Invasion der erste DLC erschienen. Am 10. Dezember 2024 wurde nun Dark Waters veröffentlicht.

In Ready or Not geht es in die Stadt Los Sueños. Diese sieht sich einer dramatischen Zunahme von Gewaltverbrechen ausgesetzt. Um dem drohenden Untergang entgegenzusteuern, hat das LSPD Commander David Judge Beaumont als Leiter des SWAT-Teams ernannt, das mit hochriskanten Einsätzen die Ordnung wiederherstellen soll. Dieser entsendet die Spieler mit einem Einsatzkommando in die Krisengebiete.

Im neuen DLC kommt nun auch das Meer als Austragungsort ins Spiel. Die Bohrinsel HeavyWell A-101 wurde von Terroristen gekapert. In The Seraglio wird eine Party auf einer Luxusyacht gestürmt. The Elysian bringt das Team schließlich in ein verlassenes Luxus-Resort, in welchem geheime Deals gestoppt werden sollen. Zusätzlich wartet ein ganzes Arsenal an neuen Waffen und Ausrüstung auf die Käufer.

Dark Waters ist auf Steam verfügbar. Das DLC alleine kostet 9,99 Euro. Zum Spielen ist das Hauptspiel Ready or Not erforderlich. Dieses kostet aktuell 49,99 Euro. Wer sich für das LSPD-Bundle entscheidet, erhält für 60,80 Euro das Hauptspiel, beide Erweiterungen und den Original Soundtrack.