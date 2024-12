Werbung

Irgendwie kann sich CD Projekt Red nicht so recht von Cyberpunk 2077 lösen. Der dystopische Shooter im namensgebenden Cyberpunk-Setting ist 2020 nach mehreren Verschiebungen erschienen. Zum Release gab es einige Probleme, vor allem mit den Old-Gen-Konsolen. CD Projekt Red entschied sich jedoch dazu, die etlichen Bugs und Probleme zu korrigieren.

Über die Jahre sind viele Patches erschienen und spätestens seit der Veröffentlichung der großen Erweiterung Phantom Liberty handelt es sich bei Cyberpunk 2077 um einen wirklich gelungenen Titel. Das zeigen auch die metacritic-Wertungen. Das Hauptspiel kommt auf einen Metascore von 86 und einen User Score von 7,2. Die Erweiterung steht sogar bei Werten von 89 und 8,0.

Eigentlich sollte der Support für das Spiel schon im Dezember 2023 enden. Damals wurde Update 2.1 veröffentlicht. Seitdem wurden aber immer wieder gegenteilige Aussagen von den Verantwortlichen getroffen. So wurde schon im April 2024 auf mögliche weitere Updates angespielt. Nun wurden die Aussagen in einem Post auf X wesentlich konkreter. Die Ankündigung kam pünktlich zum Geburtstag des Spiels am 10. Dezember. In einem Stream sprachen die Macher im Anschluss über die Inhalte und mittlerweile wurde der Patch auch schon ausgerollt. Alle Änderungen finden sich in den offiziellen Patch Notes.

Neben verschiedenen Bug-Fixes gibt es auch neue Inhalte. Dazu zählt die Option, die CrystalCoat-Technologie nun auch bei anderen Fahrzeugen zu nutzen, um die Polizei zu täuschen. Ab sofort lassen sich Farbschemata bei Fahrzeugen klonen, um sie schnell auf andere Vehikel zu übertragen. Der Foto-Modus und die Charakter-Anpassung wurden ebenfalls überholt. Zu den kleineren Anpassungen zählen auch Korrekturen am Quest-System, der Open-World und spezifische Änderungen für Phantom-Liberty und PC-Spieler.