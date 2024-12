Werbung

Vor wenigen Tagen stellte Intel mit der Arc B580 die erste dedizierte Grafikkarte auf Basis der Xe2-Architektur vor, welche als Battlemage-Karte den Mittelklasse-Markt adressieren wird. Ab dem 13. Dezember soll die Arc B580 in der Limited Edition von Intel und den Boardpartnern erhältlich sein.

Zusammen mit den neuen Karten gibt es neue Software-Funktionen. Dazu gehören XeSS 2 mit einem verbesserten Upsampling, aber auch XeSS Frame Generation (XeSS-FG) und eine Technik zur Reduzierung der Latenzen namens Xe Low Latency (XeLL). Eines der ersten Spiele, welches XeSS 2 unterstützen wird, ist F1 24. Das Spiel hat gestern einen Patch erhalten, der folgende Änderungen aufführt:

"Added support for XeSS 2, which will be enabled on supporting hardware with an upcoming driver update from Intel (PC Only)"

Dazu heißt es weiter:

"When using compatible hardware, F1 24 will support higher frame rates and smoother gameplay using XeSS Frame Generation (XeSS-FG) through AI-based frame interpolation. When paired with Xe Low Latency (XeLL), this reduces input delay for a more immersive experience."

In der Ankündigung zur Arc B580 sind wir auf die neuen Funktionen bereits eingegangen.

XeSS 2, bzw. XeSS-FG wird aktuell nur mit Intels Arc-Grafikkarten funktionieren. Bei den integrierten GPUs kommt es darauf an, ob diese XMX-Einheiten besitzen oder nicht. Zwischen Frame Generation, Super Resolution und Low Latency wird allerdings unterschieden.

Unterstützung der XeSS-Technologien

XeSS Super Resolution XeSS Frame Generation Xe Low Latency Alchemist (dGPU) ✓ ✓ ✓ Battlemage (dGPU) ✓ ✓ ✓ Lunar Lake (iGPU) ✓ ✓ ✓ Meteor Lake (iGPU) ✓ ✕ ✓ Arrow Lake (iGPU) ✓ ✕

✓ Raptor Lake (iGPU) ✓ ✕ ✕ Alder Lake (iGPU) ✓ ✕ ✕ Tiger Lake (iGPU) ✓ ✕ ✕

Wir werden uns die FPS-Steigerungen von XeSS-FG im Rahmen des Tests der Arc B580 genauer anschauen. Ob wir auch auf XeLL genauer eingehen werden, können wir aktuell noch nicht sagen. Der Test der Arc B580 läuft bereits. Das Update von F1 24 steht allen Besitzern des Spiels zur Verfügung. Welche der neuen XeSS-Funktionen sie allerdings nutzen können, hängt von der jeweils verwendeten Hardware ab.