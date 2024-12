Werbung

Covenant hat sich große Ziele gesteckt. Das Erstlingswerk der Entwickler von Legion soll in einer Dark Fantasy Welt Elemente aus Shooter und Soulslike verbinden. Die Entwickler selbst beschreiben ihr Spiel als FPS-Soulslike. Neben einer Kampagne soll es auch einen Koop- und einen PvP-Modus geben.

Auch wenn es das erste Spiel des internationalen Teams aus 12 Entwicklern werden soll, ist Covenant als Prequel einer kommenden Trilogie geplant. Das klingt zwar sehr ambitioniert, das kleine Team gibt aber an, dass sich in ihren Reihen Entwickler finden, die unter anderem an Doom, Battlefield, Apex Legends und Halo beteiligt waren.

Am 06. Dezember wurde der Reveal Trailer auf Youtube vorgestellt. Darin zu sehen sind vor allem erste Eindrücke der Spielwelt. Hinzu kommen schnelle Feuergefechte und einiges an Blut. Laut der Beschreibung gibt es in der Spielwelt aber auch einige Geheimnisse zu entdecken. Ähnlich wie in Elden Ring und co finden sich auch hier etliche Bosse, die Strategie und passende Waffen erfordern. Im fertigen Spiel soll es aber auch Platforming-Passagen und Rätsel geben.

Aktuell hat Covenant noch keinen Release-Termin. Wer möchte, kann sich das Spiel aber auf Steam bereits jetzt auf die Wunschliste setzen.