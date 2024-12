Werbung

Schon seit Release seinem Release 2017 hält sich Fortnite stets in den Charts der meistgespielten Spiele. Den bisherigen Rekord halten dabei 44,7 Millionen gleichzeitige Spieler im November 2023. Das verkündete Entwickler Epic damals in einem Post auf X. Zu Beginn standen lediglich der kostenpflichtige Rette-Die-Welt-Modus und der kostenfreie Battle-Royale-Modus zur Auswahl.

Seit der Veröffentlichung hat Epic mit etlichen Spielmodi in mehreren Seasons herumexperimentiert. So sind seit Dezember 2023 auch Rocket Racing, Fortnite Festival und Lego Fortnite spielbar. Auch bei den saisonalen Inhalten hat man immer wieder auf Kooperationen mit anderen großen Marken gesetzt. Neben Lego gab es hier auch Aktionen mit Doom, The Witcher, Marvel, God of War und vielen mehr. Nun möchten die Entwickler mit dem kommenden Modus Ballistic scheinbar neues Terrain betreten. Der rundenbasierte und wettkampforientierte 5-gegen-5-Modus erinnert sehr an verschiedene Konkurrenten wie Counter Strike.

Passend dazu wird auch die Ego-Perspektive aktiviert und Spieler verlassen die Third-Person-Sicht. In Ballistic gibt es keine Bau-Option und Werkzeuge wie die Spitzhacke sind deaktiviert. Stattdessen sollen Teamwork und Skill der Schlüssel zum Sieg sein. Vorerst startet der Modus nur im Early Access und ist ab dem 11. Dezember 2024 verfügbar. Zum Start ist auch nur eine Map namens Skyline 10 spielbar. Basierend auf dem Spieler-Feedback sollen weitere Inhalte folgen.

In Ballistic werden die Spieler zu Beginn eines Matches auf zwei Teams aufgeteilt. Dabei schlüpfen je fünf Spieler in die Rolle der Angreifer, die anderen fungieren als Verteidiger. Ähnlich wie bei Counter Strike müssen die Angreifer eine von zwei Positionen erreichen und dort eine Bombe platzieren. Die Verteidiger wollen dies verhindern. Die Runde endet, wenn die Bombe detoniert oder eine Seite ausgelöscht wurde. Nach sechs Runden wechseln Spieler die Seiten. Das Team, das zuerst sieben Siege erzielt, gewinnt.