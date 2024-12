The Edge of Allegoria

Retro-Spiele erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und ein neuer Titel nimmt sich das Motto wirklich zu Herzen. The Edge of Allegoria ist am 4. Dezember 2024 auf Steam erschienen. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel, das sich ganz an alten Gameboy Spielen orientiert.

Grafisch gibt es natürlich gemäß den Vorbildern keinen Kracher. Das Spiel ist im Pixel-Look erstellt und passt sich auch farblich an die die Spiele aus der Gameboy-Ära an. Inhaltlich lässt sich der Titel am ehesten mit Pokémon vergleichen. Allerdings verrät schon die Steam-Beschreibung: "Dies ist kein fucking Kinderspiel".

Im Spiel gilt es, Gegner zu besiegen, im Level aufzusteigen und sich besser ausgerüstet immer stärkeren Gegnern zu stellen. In der Welt von Allegoria warten mehr als 144 einzigartige Gegner. Darunter reale Kreaturen von wilden kanadischen Gänsen über majestätische Schildkröten. Aber auch Fabelwesen wie Drachen und Einhörner warten auf die Spieler. Die Gegner verlieren einzigartige Gegenstände, die sich im Laden gegen Gold eintauschen lassen. Dieses wiederum kann in Waffen und Ausrüstung investiert werden. Insgesamt gibt es 80 verschiedene Fertigkeiten und 150 Ausrüstungsgegenstände zu entdecken. Neben 15 Hauptdungeons gibt es noch 16 weitere, geheime Level zu erkunden. Laut der Entwickler kommt das Spiel auf eine Dauer von rund 25 Stunden.

Auf Steam gibt es The Edge of Allegoria für 19,99 Euro. Aktuell ist es um 15% auf 16,99 Euro reduziert. Wer möchte, kann sich für 3,99 Euro noch den Soundtrack dazukaufen. Eine kostenlose Demo, die einen ersten Eindruck des Spiels vermitteln soll, ist ebenfalls verfügbar.